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Южная Корея реформирует армию для быстрого удара по КНДР
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Южная Корея реформирует армию для быстрого удара по КНДР
Политика, 11:53
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Южная Корея реформирует армию для быстрого удара по КНДР
Южная Корея реформирует армию и разработает новый план «немедленного наступления» в случае, если КНДР первой начнет атаку, или устроит провокацию. Реформа поможет остановить ракетные испытания КНДР, уверен президент Южной Кореи
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал военных провести реформу вооруженных сил. Об этом сообщает агентство Yonhapp.

По словам Мун Чжэ Ина, в результате реформы армия Южной Кореи должна быть готова к «немедленному» проведению наступательной операции, в случае если КНДР атакует столичный регион, или организует провокацию. «Я отдам приказы по военным реформам как главнокомандующий», — заключил президент Южной Кореи.

«Важно держать в уме, что солдаты — дети своих родителей и основной долг страны вернуть их в свои семьи здоровыми», — заметил Мун Чжэ Ин. По его словам, Минобороны не должно забывать, что сильная армия нужна для мира.

Без военной реформы, по мнению Мун Чжэ Ина, ракетные провокации КНДР продолжатся. Цель изменений в армии Южной Кореи — искоренить коррупцию, нарушения прав человека, сексуальные преступления.

«Я много раз вам говорил, что мы сделаем все, что можем, чтобы выразить почтение тем, кто посвящает себя [служению] стране», — заявил президент Южной Кореи.

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В начале прошлой недели США и Южная Корея начали совместные учения на фоне продолжающихся угроз со стороны КДНР о том, что такие действия могут привести к новому конфликту.​ В частности, Пхеньян пригрозил Сеулу «безжалостным возмездием». Подобные учения проводятся каждое лето. В этот раз они продлятся до конца августа.

Президент Южной Кореи Мун Джэ Ин тогда заявил, что учения носят исключительно оборонительный характер и не имеют цели увеличить напряженность на полуострове.

В субботу, 26 августа, Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, которые пролетев 250 км упали в Японское море. Пхеньян объяснил запуск проведением собственных учений.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: КНДР , Южная Корея
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