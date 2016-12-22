Японские СМИ показали видео испытания новой системы ПВО Северной Кореи

Фото: Choson TV / YouTube

Японский телеканал NHK показал кадры испытательного пуска новой ракеты системы земля-воздух, который произвела Северная Корея

Центральное телевидение КНДР опубликовало видеозапись испытательного запуска новой ракеты класса «земля-воздух». Запуск был произведен утром 28 мая, кадры были распространены вечером по местному времени, сообщает японский телеканал NHK, показавший видеозапись в своем эфире.

Точно время и место запуска в сообщении Пхеньяна не указываются. На кадрах демонстрируется пуск ракеты с передвижной установки. Съемка велась с нескольких углов.

Ракета была запущена с использованием технологии холодного старта: созданное в пусковой установке давление выбрасывает ракету, ее двигатель запускается уже в воздухе.

Сообщая о запуске, телевидение КНДР подчеркнуло, что Пхеньян «преуспел в обнаружении и перехвате таких целей, как вражеских беспилотных аппаратов и ракет», отмечает NHK.

Видео пуска ракеты также опубликовано на Youtube канале Корейского центрального телевидения, которое базируется в Пхеньяне.

Об успешных испытаниях системы ПВО сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). За запуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. После испытаний он отметил, что точность системы повысилась по сравнению с результатами прошлогодних тестов. Он приказал начать массовое производство новой системы.

Неделей ранее, 21 мая, Пхеньян также произвел запуск баллистической ракеты, который впоследствии признал успешным. Она упала в Японском море. Совет Безопасности ООН осудил запуск, обвинив КНДР в дестабилизации обстановки на Корейском полуострове.

За 2017 год сообщалось о ряде запусков ракет Северной Кореей: 5 апреля появилась информация о запуске Пхеньяном, предположительно, баллистической ракеты, 16 апреля южнокорейские военные заявили о провалившемся пуске ракеты, 29 апреля — о пуске ракеты, предположительно, средней дальности. 14 и 21 мая южнокорейские военные отчитались о запусках в КНДР «неопознанных снарядов». В ответ на запуски международное сообщество усиливает давление на Пхеньян: Совбез ООН в конце апреля предупредил о готовности принять «значительные шаги», которые могут включать новые санкции, против КНДР. США, в свою очередь, отправили по меньшей мере два авианосца в регион. Японская газета Asahi Shinbun со ссылкой на источники сообщила об отправке третьего авианосца.

Пхеньян заинтересовался в атомной энергетике и ядерном оружии в 1960-х годах, но тогда Советский Союз отказал КНДР в помощи в производстве оружия, согласившись сотрудничать только в области мирного атома. Активно работать над военной ядерной программой страна начала в 1980-х годах, а в 1993 году вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия, который подписала восемью годами ранее. Страна проводила ядерные испытания в 2006, 2009, 2013 и 2016 годах, ракетные (не считая последние) — в 1993, 2006, 2009, 2013 и 2014 годах.