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СМИ сообщили о решении Трампа выйти из Парижского соглашения по климату
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05:40
Наталья Кондрашова
СМИ сообщили о решении Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

Дональд Трамп

Фото: Luca Bruno / AP
США выйдут из соглашения по климату. Несмотря на то, что официально Дональд Трамп пообещал объявить о своем решении на следующей неделе, о его идее уже знает глава Агентства по охране окружающей среды, передает Axios

Американский президент Дональд Трамп уже сообщил некоторым своим доверенным людям, что США все-таки выйдут из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.

Среди людей, которые уже в курсе решения Трампа, — глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт​​. По словам собеседника издания, американский президент попросил Прюитта не выступать с публичными заявлениями насчет соглашения по климату, пока он сам лично не объявит о своем решении.

Еще несколько дней назад помощники Прюитта считали, что Трамп может отказаться от своей идеи, предполагая, что на него могут оказать влияние главы G7. Однако на саммите «Большой семерки» страны не смогли найти компромисс с США по проблемам изменения климата.

Axios приводит три варианта, как Трамп может выйти из соглашения. Во-первых, он может воспользоваться положением, прописанным в соглашении. Оно предполагает, что любая страна может не оповещать о своем намерении расторгнуть договор в течение трех лет после того, как Парижское соглашение по климату вступило в силу — в ноябре 2016 года. В таком случае выход США возможен к 2020 году.

Во-вторых, Трамп может объявить, что на соглашение по климату нужно одобрение Сената. В таком случае может пройти голосование, которое, по прогнозам источников Axios, скорее всего провалится. В-третьих, американский президент может прибегнуть к «самому крайнему варианту» и все же подписать документ о выходе США из Парижского соглашения. В таком случае этот процесс займет не один год.

Накануне, 27 мая, Трамп написал в своем Twitter, что он примет это решение на следующей неделе. Директор по коммуникациям Хоп Хикс, комментируя информацию Axios, сказала, что «его [Трампа] твит [насчет соглашения по климату] ясен. Он примет решение на следующей неделе».

Выход США из соглашения, принятого в рамках конвенции ООН об изменении климата, было одним из предвыборных обещаний Трампа. Сама конвенция регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Однако Трамп считает, что теория об изменении климата — это «афера», которая была разработана КНР для уничтожения промышленности США.

В конце февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер убедили американского президента не выходить из этого соглашения. Они, напротив, считают, что борьба с изменением климата должна быть основной для администрации Трампа.

​В соглашении, подписанном в 2015 году 196 странами, указывалось, что до 2020 года развивающиеся страны получат $100 млрд в год для решения климатических проблем. Эти средства им выделят другие государства, которые согласились на такие условия договора. ​ 

Теги
США, Экология, Парижское соглашение, Дональд Трамп
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