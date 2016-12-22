AP узнало детали предложения США создать секретный канал связи с Россией

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Секретный канал связи, который, по данным СМИ, зять Трампа Дэвид Кушнер предложил создать российскому послу в США Сергею Кисляку, должен был «упростить чувствительные беседы» по сирийскому вопросу, пишет AP

Зять американского президента Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер предлагал послу России в США Сергею Кисляку создать секретный канал связи, чтобы решать сирийский вопрос. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением этого вопроса.

По его словам, целью было наладить контакт между бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и российскими военными чиновниками. Канал должен был «упростить чувствительные беседы» по Сирии, пишет агентство.

По словам источника, который был знаком с повесткой встречи Кушнера и Кисляка Trump Tower в начале декабря, команда Трампа в конце концов осознала, что обратный канал связи между Москвой и Вашингтоном будет не нужен, как только свою должность главы Госдепартамента займет Рекс Тиллерсон. Он стал министром иностранных дел США 1 февраля. Администрация Трампа к тому моменту решила, что с российскими коллегами нужно связываться через официальные каналы.

Ранее о предложении Кушнера Кисляку написала газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников. По их словам, на встрече в декабре присутствовал Флинн. Информацию о предложении США передал российский посол по дипломатическим каналам в Москву, и эти данные были перехвачены американскими спецслужбами.

По словам собеседников издания, Кисляк «был ошеломлен» подобным предложением от зятя избранного американского президента. Сам Дональд Трамп к тому моменту еще не занимал должность главы государства.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя эту информацию, заявил, что сообщения о контактах между Кисляком и Кушнером являются «абсолютной дребеденью» среди «прочих нападок» на Россию.

Он заявил, что российским властям нужно работать в направлении «парламентской дипломатии» и «выгрызать» тех, кто «здраво смотрит на Россию и готовы прийти к конструктивному общему пониманию необходимости совместных действий».