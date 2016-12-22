На Сицилии без потепления: чем закончился саммит «Большой семерки»

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Туниса Беджи Каид Эссебсии и президент США Дональд Трамп на саммите G7 Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

После теракта в Манчестере главной темой саммита G7 стала безопасность. По санкциям в отношении России лидеры стран «Большой семерки» высказались солидарно. Переубедить президента США Дональда Трампа в вопросе изменения климата другим участникам форума не удалось

В субботу, 27 мая, в сицилийском городе Таормина завершился двухдневный саммит стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), в котором также приняли участие председатель Евросовета Дональд Туск и руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Из семи глав государств и правительств более половины впервые принимали участие в работе G7​: президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Италии Паоло Джентилони и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Итальянские хозяева саммита предложили собравшимся лидерам обсудить три ключевых вопроса: безопасность граждан, экономическое, экологическое и социальное развитие, а также инновации и рынок труда в эпоху новой промышленной революции.

Итальянская повестка

Каждый год страна — хозяйка саммита самостоятельно формулирует тематику встречи, которая обычно отражает наиболее беспокоящие правительство вопросы. Так, год назад Япония выстроила повестку вокруг перезапуска экономического роста и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на фоне военного соперничества с КНР и КНДР).

Для итальянцев социально-экономические вопросы и проблемы безопасности тоже играют важную роль. Во-первых, страна сейчас переживает финансовый кризис: крупнейшие банки страны обременены «токсичными» кредитами и терпят миллиардные убытки, государственный долг достигает 133% ВВП ($2,5 трлн), а безработица остается на относительно высоком уровне — 12%.

Во-вторых, сохраняется проблема нелегальной миграции, хотя, по данным европейской пограничной службы Frontex, пик миграционного кризиса 2015–2016 годов уже пройден: на некогда самом активном восточносредиземноморском маршруте (через Турцию и Грецию) число нелегалов снизилось сейчас в десятки раз в сравнении с почти 900 тыс. в 2015 году.

​В этих условиях лидером вновь стал центральносредиземноморский маршрут: из «черной» Африки через Ливию в Италию. Последние три года таким путем в Европу попадали ежегодно 150–200 тыс. человек, с января по апрель 2017 года число приехавших превысило 37 тыс. Отчасти поэтому, отмечает британская The Telegraph, Джентилони пригласил на саммит лидеров нескольких стран «черной» Африки, чтобы обсудить с ними перспективы решения кризиса. Заседание в расширенном формате — с участием африканских политиков — составило основную часть повестки второго дня саммита. В итоговом коммюнике лидеры заявили о необходимости «раскрыть потенциал» Африки через поддержку инноваций и образования.

Безопасность на первом плане

Доминирование вопросов безопасности в повестке саммита стало неизбежным после теракта в Великобритании: за четыре дня до встречи «семерки» на концерте в Манчестере взорвалась бомба, погибли 22 человека. Атаке террористов посвящено отдельное заявление G7.

Осуждая терроризм в любых его формах, подписанты заявления признали, что пришло время «удвоить усилия, чтобы превратить слова о борьбе с терроризмом в реальные действия». Для обсуждения этих действий лидеры «семерки» анонсировали встречу министров внутренних дел своих стран, которая должна пройти в ближайшее время.

Противодействие терроризму должно быть всеобъемлющим, но приоритетными названы три направления: борьба с использованием террористами интернета и социальных сетей, поиск иностранных наемников и тех, кто возвращается в свои страны после обучения у террористов, пресечение финансирования терроризма.

Россию просят оказать давление

С темой безопасности напрямую связаны многие положения итогового коммюнике по конфликтам в Сирии и на востоке Украины. В Сирии политическое урегулирование должно предшествовать победе над террористами, считают лидеры G7. С их точки зрения, политический процесс предполагает установление переходного правительства в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

«Большая семерка» призывает Россию и Иран, имеющие влияние на режим Башара Асада, использовать его для разрешения гуманитарного кризиса. Западные лидеры положительно оценили переговоры в Астане с участием России, Ирана, Турции и представителей сирийского режима и оппозиции, которые «могут внести свой вклад» в прекращение насилия. «Если Россия готова использовать свое влияние в благих целях, мы готовы сотрудничать с ней по разрешению сирийского кризиса», — гласит коммюнике.

​Кроме того, лидеры «семерки» пообещали воздерживаться в Сирии от социальной и демографической инженерии (оказание влияния на социально-политические процессы страны и управление этническими конфликтами), а также выразили готовность финансировать восстановление страны, но при условии начала передачи власти. По данным ООН, для восстановления сирийской экономики хотя бы к довоенному уровню требуется не менее $200 млрд инвестиций и десять лет.

Ключом к «устойчивому решению» конфликта на Украине главы G7 вновь назвали выполнение минских соглашений. Ответственность за этот конфликт, по словам лидеров «семерки», лежит на России, поэтому от Москвы они ожидают конкретные шаги по восстановлению мира и стабильности на Донбассе. В пятницу президент Украины Петр Порошенко опубликовал колонку в издании Politico, призвав G7 «инвестировать в безопасность Украины» ради защиты Европы от «российской агрессии».

Позиция по антироссийским санкциям дословно совпадает с текстом коммюнике предыдущего саммита в Японии: «Санкции могут быть отменены, если Россия выполнит свои обязательства. Но мы готовы ввести дополнительные ограничения, если действия России того потребуют». Единственное отличие: год назад лидеры G7 говорили о «необходимости поддержки диалога» с Москвой, теперь эта фраза заменена на «желание сотрудничать с Россией по разрешению региональных кризисов и угроз, если это в наших интересах».

Перед саммитом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что включение в текст угрозы введения новых санкций в отношении России стало одним из нескольких вопросов, вызвавших полемику внутри «Большой семерки». В итоге прошлогоднюю формулировку ре​шили не менять.

Дональд Трамп Фото: Evan Vucci / AP

Трамп не поверил в потепление

Разногласий у лидеров G7, отмечают источники Reuters, не было ни по Сирии, ни по КНДР («семерка» призвала Пхеньян внять резолюциям ООН и свернуть свои ядерную и ракетную программы), ни по большинству социально-экономических вопросов. Даже по торговле, где западные лидеры опасались столкнуться с протекционизмом Трампа, удалось согласовать в итоговом документе приверженность свободному рынку, осуждение протекционизма, хоть и с оговоркой, что «торговля не всегда работает на благо каждого».

Тем не менее по одной из тем участники саммита так и не пришли к соглашению — по экологии и противодействию глобальному потеплению. Поскольку американский лидер ранее называл изменение климата «выдумкой», остальные лидеры надеялись переубедить его, тем более учитывая слова советника Трампа Гэри Кона о том, что президент «едет на саммит, чтобы учиться, разбираться и поумнеть».

«Без сомнения, это будет труднейший саммит G7 за много лет. Не секрет, что у приехавших лидеров зачастую противоположные взгляды на экологию и торговлю», — заявил утром в пятницу глава Евросовета Дональд Туск. Со своей стороны, как представитель ЕС, он пообещал «поддерживать единство G7 по всем фронтам».

В итоге повлиять на мнение Трампа другим участникам саммита не удалось. «Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать разочаровывающей. Пока неясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет», — рассказала на итоговой пресс-конференции в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

​Парижское соглашение было подготовлено на климатической конференции COP21 в декабре 2015 года и вступило в силу в ноябре 2016 года. Оно призывает все страны сокращать выбросы углекислоты для борьбы с глобальным потеплением. Документ ратифицировали 142 государства, в том числе и США. Россия подписала соглашение, но еще не ратифицировала его.

В воскресенье американское издание Axios со ссылкой на три источника в администрации президента США сообщило, что Трамп уже сказал некоторым своим доверенным людям, что США все-таки выйдут из Парижского соглашения по климату.