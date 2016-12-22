Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,52 57,96 EUR Нал. 68,09 67,34 USD Бирж. 58,22 +0,36 EUR Бирж. 67,41 +0,01 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 5784,41 -105,57 ММВБ 2067,81 +1,03% РТС 1118,19 +0,00% Brent 60,32 +1,41% DJIA 23443,94 +0,18% Nasdaq 6689,12 +2,02% FTSE 7505,03 +0,25%
Госдума запретила снимать сцену фильма о депутате в своем здании
Лента новостей
Прокатчик «Матильды» рассказал о влиянии скандала на сборы фильма 19:04, Общество Из Каталонии свои головные офисы перенесли 1,6 тыс. компаний 19:04, Политика В Крыму прокомментировали предложение Собчак провести новый референдум 18:55, Политика Госдума запретила снимать сцену фильма о депутате в своем здании 18:54, Политика Мэр Барселоны прокомментировала действия властей Каталонии и Испании 18:41, Политика В Белгороде ФСБ задержала националиста при попытке сбыта взрывчатки 18:40, Общество Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с июля 2015 года 18:32, Экономика Полпред Путина назвал возможные причины падения Ми-8 у Шпицбергена 18:29, Общество Глава рабочей группы при Госдуме предложил не регулировать ICO как IPO 18:23, Деньги WikiLeaks пообещала $100 тыс. за неопубликованные документы о Кеннеди 18:14, Политика Собчак предложила провести в Крыму новый референдум 18:13, Политика Экс-глава дептранса Краснодарского края получил 8,5 лет за взятки 18:07, Общество Главред «Эха Москвы» заявил об «эвакуации» из страны ведущей Лариной 18:01, Общество «Роснефть» остановила работы на участке шельфа Черного моря из-за санкций 17:54, Бизнес Игры разума: как нейросети обретают независимость от человеческого опыта 17:54, Мнение В Жироне со здания городского совета сняли флаг Испании 17:52, Общество Каталония объявила о независимости. Онлайн-трансляция 17:50, Политика Экс-глава ЦРУ назвал ядерную войну с Россией одной из главных угроз США 17:49, Политика Эксперты усомнились в наличии «советского следа» в убийстве Кеннеди 17:44, Политика «Башнефть» выплатит дивиденды на 26,3 млрд руб. 17:33, Бизнес Турция откажется от ограничений по импорту российского зерна 17:31, Бизнес РЖД потеряет 8 млн т грузов из-за запуска новых трубопроводов в 2018 году 17:31, Бизнес Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление 17:17, Политика Сооснователь Alibaba решил купить долю в баскетбольном клубе Прохорова 17:17, Бизнес В ДТП со школьным автобусом и лесовозом в Коми погибли три человека 17:16, Общество Обвиняемую в растрате ₽149 млн в компании Артема Чайки освободили из СИЗО 17:03, Общество Трамп рассказал об отказе от курения и алкоголя 17:00, Общество ФАС одобрила покупку «Транснефтью» пакета акций порта Усть-Луга 16:54, Бизнес
Госдума запретила снимать сцену фильма о депутате в своем здании
Политика, 18:54
0
Госдума запретила снимать сцену фильма о депутате в своем здании
Комитет Думы по регламенту отказал в просьбе кинокомпании разрешить провести съемки в здании Госдумы. Речь идет о фильме «Фея» режиссера Анны Меликян, в котором роль депутата исполняет Ингеборга Дапкунайте
Фото: Олег Яковлев / РБК

26 октября комитет Госдумы по регламенту рассмотрел обращение кинокомпании «Магнум-фильм» к спикеру Вячеславу Володину с просьбой разрешить снять в здании Думы сцену с героиней-депутатом из фильма «Фея» Анны Меликян.

В обращении указывается, в частности, что фильм Меликян «Русалка» (2007) номинирован на премию «Оскар» от России, а фильм «Про любовь» (2015) получил главный приз на «Кинотавре». Роль депутата исполняет Ингеборга Дапкунайте. Для съемок, которые планируется провести 30 ноября, необходимы парадная лестница первого этажа Думы, малый зал, кабинет режиссера Станислава Говорухина и парковка главного входа, говорится в обращении.

Комитет по регламенту принял решение отказать, так как съемки планируется провести в рабочий день, «потребуется много всего освобождать, и вообще Дума — это не то место, где должны происходить съемки», сказала РБК председатель комитета Ольга Савастьянова. При этом 30 ноября выпадает на региональную неделю, когда депутаты находятся в своих регионах на встречах с избирателями.

По словам источника РБК в комитете по регламенту, аппарат Думы запрашивал сценарий фильма, и он оказался «недостаточно патриотичным, депутат предстает там не в очень хорошем образе — он или коррупционер, или мошенник».

Савастьянова сказала РБК, что это не является причиной отказа. Вместе с тем она подтвердила, что сценарий фильма запрашивался, но была представлена краткая информация, по которой «выводы о фильме и депутате сделать невозможно».

Исполнительный продюсер кинокомпании Наталия Поклад пояснила РБК, что «никакого негативного образа депутата в фильме нет», это роль второго плана, в фильме показывается, что «она вся в работе и поэтому упускает воспитание сына». «Это фильм о высоком, о духовном. Если бы он был негативный, то Минкульт не дал бы денег на этот проект», — заметила она.

Героиню-депутата зовут Ирина Яцюк. На вопрос корреспондента РБК, является ли прототипо​​м вице-спикера Думы от «Единой России» Ирины Яровой, Поклад сказала, что нет.

«Если бы этот фильм был про Думу, то это другой разговор, но там одна сцена, которую можно воссоздать и в павильоне «Мосфильма», а не запускать всю процедуру сложных согласований для съемки в Думе», — пояснил РБК источник в думском аппарате. Несколько собеседников РБК в аппарате Думы не помнят, чтобы в здании нижней палаты парламента снимали художественные фильмы. «Документальные — да. Последним таким фильмом был фильм к 20-летию Думы», — сказал один из них.

Фильм «Фея» с Константином Хабенским в роли владельца империи компьютерных игр завершит трилогию, начатую «Русалкой» и «Звездой». «Это история современная, происходит в наши дни. Главный герой заходит в храм, видит себя в лике Христа, и его жизнь меняется», — рассказывала ранее Меликян на презентации в Минкульте. Фреска, в которой себя видит герой Хабенского, написана Андреем Рублевым, и он начинает ощущать свою связь с художником, описывает сценарий фильма «Кинопоиск».

В последнем фильме Меликян «Про любовь. Только для взрослых» также есть герой-депутат, его играет Федор Бондарчук. Жена депутата, которая мечтает родить ребенка от «красивого актера», а не от «мужа-урода», похищает актера с согласия мужа. Этот фильм был показан в Думе.

Авторы: Мария Макутина, Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , депутат Госдумы , Анна Меликян , кинофильм
Главное
Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление Политика
Материалы по теме
Поклонская заявила о нежелании смотреть фильм «Матильда» в Госдуме Общество
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды» Общество
Подчиненным Кириенко покажут на корпоративе «исторический» блокбастер Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку