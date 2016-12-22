Госдума запретила снимать сцену фильма о депутате в своем здании

Комитет Думы по регламенту отказал в просьбе кинокомпании разрешить провести съемки в здании Госдумы. Речь идет о фильме «Фея» режиссера Анны Меликян, в котором роль депутата исполняет Ингеборга Дапкунайте

Фото: Олег Яковлев / РБК

26 октября комитет Госдумы по регламенту рассмотрел обращение кинокомпании «Магнум-фильм» к спикеру Вячеславу Володину с просьбой разрешить снять в здании Думы сцену с героиней-депутатом из фильма «Фея» Анны Меликян.

В обращении указывается, в частности, что фильм Меликян «Русалка» (2007) номинирован на премию «Оскар» от России, а фильм «Про любовь» (2015) получил главный приз на «Кинотавре». Роль депутата исполняет Ингеборга Дапкунайте. Для съемок, которые планируется провести 30 ноября, необходимы парадная лестница первого этажа Думы, малый зал, кабинет режиссера Станислава Говорухина и парковка главного входа, говорится в обращении.

Комитет по регламенту принял решение отказать, так как съемки планируется провести в рабочий день, «потребуется много всего освобождать, и вообще Дума — это не то место, где должны происходить съемки», сказала РБК председатель комитета Ольга Савастьянова. При этом 30 ноября выпадает на региональную неделю, когда депутаты находятся в своих регионах на встречах с избирателями.

По словам источника РБК в комитете по регламенту, аппарат Думы запрашивал сценарий фильма, и он оказался «недостаточно патриотичным, депутат предстает там не в очень хорошем образе — он или коррупционер, или мошенник».

Савастьянова сказала РБК, что это не является причиной отказа. Вместе с тем она подтвердила, что сценарий фильма запрашивался, но была представлена краткая информация, по которой «выводы о фильме и депутате сделать невозможно».

Исполнительный продюсер кинокомпании Наталия Поклад пояснила РБК, что «никакого негативного образа депутата в фильме нет», это роль второго плана, в фильме показывается, что «она вся в работе и поэтому упускает воспитание сына». «Это фильм о высоком, о духовном. Если бы он был негативный, то Минкульт не дал бы денег на этот проект», — заметила она.

Героиню-депутата зовут Ирина Яцюк. На вопрос корреспондента РБК, является ли прототипо​​м вице-спикера Думы от «Единой России» Ирины Яровой, Поклад сказала, что нет.

«Если бы этот фильм был про Думу, то это другой разговор, но там одна сцена, которую можно воссоздать и в павильоне «Мосфильма», а не запускать всю процедуру сложных согласований для съемки в Думе», — пояснил РБК источник в думском аппарате. Несколько собеседников РБК в аппарате Думы не помнят, чтобы в здании нижней палаты парламента снимали художественные фильмы. «Документальные — да. Последним таким фильмом был фильм к 20-летию Думы», — сказал один из них.

Фильм «Фея» с Константином Хабенским в роли владельца империи компьютерных игр завершит трилогию, начатую «Русалкой» и «Звездой». «Это история современная, происходит в наши дни. Главный герой заходит в храм, видит себя в лике Христа, и его жизнь меняется», — рассказывала ранее Меликян на презентации в Минкульте. Фреска, в которой себя видит герой Хабенского, написана Андреем Рублевым, и он начинает ощущать свою связь с художником, описывает сценарий фильма «Кинопоиск».

В последнем фильме Меликян «Про любовь. Только для взрослых» также есть герой-депутат, его играет Федор Бондарчук. Жена депутата, которая мечтает родить ребенка от «красивого актера», а не от «мужа-урода», похищает актера с согласия мужа. Этот фильм был показан в Думе.