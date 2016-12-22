Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление

В ответ на принятие каталонским парламентом декларации независимости испанский сенат одобрил запрос правительства на приостановку автономии региона

Фото: Emilio Morenatti / AP

Сенат Испании одобрил запрос правительства на перевод Каталонии под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны.

Решение испанского Сената было принято менее чем через час после провозглашения каталонским парламентом независимости региона.

Сразу после принятия декларации независимости Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе.

«Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», - написал Рахой на своей странице в сети Twitter.

Уже после голосования в Сенате Рахой назвал решение парламента Каталонии «преступлением», заверив, что Мадрид предпримет «все необходимые меры» для восстановления законности в Каталонии.

По данным газеты El Mundo, в 19.00 мск правительство Испании планирует провести экстренное заседание, на котором будет принято решение о введении мер, предуспотренных ст. 155 Конституции.

155-я статья Конституции Испании разрешает центральному правительству (при согласии сената) приостановить полномочия властей автономного региона, действия которых создают угрозу стране, и временно взять регион под свое прямое управление. По истечении шести месяцев в нем должны быть проведены новые выборы и сформировано новое правительство.

Глава Европейского Совета Дональд Туск призвал власти Испании не применять силу при решении каталонской проблемы.

«Для ЕС ничего не изменилось. Испания остается единственным нашим партнером. Надеюсь, что испанское правительство предпочтет силу аргументов, а не аргументы силы», - написал Туск на своей странице в сети Twitter.

В документе, за принятие которого 27 октября проголосовало 70 из 135 депутатов каталонского парламента, говорится о создании Каталонской Республики - независимого и суверенного государства.