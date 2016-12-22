Экс-глава ЦРУ назвал ядерную войну с Россией одной из главных угроз США

Бывший руководитель ЦРУ Майкл Морелл назвал среди главных экзистенциальных угроз США ядерную войну с Россией, биологическое оружие и изменение климата. Он призвал уделять больше внимания этим угрозам

Майкл Морелл (Фото: Julia Schmalz / Bloomberg)

Бывший заместитель директора ЦРУ, трижды становившийся и.о. главы ведомства в 2011, 2012—2013 и 2017 годах, Майкл Морелл заявил, что экзистенциальными угрозами для Соединенных Штатов являются ядерная война с Россией, биологическое оружие и изменение климата. Слова Морелла приводит The Independent.

По его словам, США уделяют мало внимания долгосрочным проблемам. Морелл отметил, что «обмен ядерными ударами с Россией остается той угрозой, которая способна уничтожить страну».

«Вторая [угроза] — естественный или созданный биологический агент, способный уничтожить 60—70% населения. Мы не уделяем этому достаточного внимания», — сказал он.

«И затем третья [угроза] — и некоторые могут посмеяться надо мной, но это абсолютная правда — это изменение климата. Это экзистенциальная угроза для Соединенных Штатов, и если вы не верите мне, посмотрите на Пуэрто-Рико. Это экзистенциальная угроза для нас. И, очевидно, мы не уделяем этой проблеме достаточно внимания», — добавил экс-глава ЦРУ. «Мы склонны думать о насущном, а не на долгосрочную перспективу», — посетовал он.

Еще одной угрозой для США Морелл назвал «террористов с ядерным оружием».

В 2016 году Морелл сделал скандальное заявление, призвав в эфире CBS убивать русских и иранцев в Сирии. В частности, он сказал, что Иран и Россия должны «заплатить». «Когда мы были в Ираке, иранцы давали оружие шиитской милиции, которая убивала американских солдат», — пояснил он. «Мы должны заставить иранцев заплатить в Сирии, мы должны заставить россиян заплатить», — заявил он. На уточняющий вопрос ведущего о том, означает ли это, что США должны убивать русских и иранцев, Морелл ответил: «Да, да».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила тогда эти высказывания Морелла с «заявлениями ИГ», запрещенной в России террористической организации.