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Коалиция США сообщила о перемирии между Багдадом и иракскими курдами
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Коалиция США сообщила о перемирии между Багдадом и иракскими курдами
Политика, 16:02
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Коалиция США сообщила о перемирии между Багдадом и иракскими курдами
Багдад и силы пешмерга достигли соглашения о прекращении огня по всей линии фронта. Два дня назад с таким предложением выступили курды, пообещавшие заморозить результаты референдума о независимости
Фото: Azad Lashkari / Reuters

Иракские военные и бойцы курдских вооруженных формирований достигли договоренности о прекращении огня на севере Ирака, передает иракский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление полковника Райана Диллона, представителя западной коалиции во главе с США в Багдаде. Аналогичную информацию распространил телеканал Al Arabiya.

«Мы знаем, что установлено перемирие», — сказал он, добавив, что коалиция рассчитывает на то, что договоренность приведет к окончанию столкновений. «Мы приветствуем диалог», — добавил он.

По словам представителя коалиционных сил, достигнутое соглашение распространяется на весь фронт боевых действий.

26 сентября в Иракском Курдистане прошло голосование на референдуме по независимости региона, независимость поддержали более 90% пришедших на участки. В Багдаде отказались признавать прошедший плебисцит.

Неудачный торг: чем закончится для курдов наступление армии Ирака
Политика

В ночь с 15 на 16 октября иракские вооруженные силы начали наступление в провинции Киркук, которую с 2014 года контролируют пешмерга — курдское ополчение. На этих территориях находятся нефтяные месторождения. Курды расценили такие действия как объявление войны и заявили, что «волю народа невозможно сломить».

Правительственным силам удалось захватить Киркук — центральный город одноименной провинции.

25 октября региональное правительство Иракского Курдистана обратилось к Багдаду с призывом остановить все военные действия на севере страны и прекратить огонь, а также вступить в диалог о будущем региона. Также курды заявили о готовности заморозить результаты референдума. Но на следующий день в Курдистане заявили, что Багдад попытался развернуть наступление на северо-западе Мосула, пешмерга удалось отбить атаки.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: перемирие , Ирак , Курдистан
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