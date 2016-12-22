Премьер Испании назвал «насмешкой над демократией» действия Каталонии

Действия исполнительных властей и парламента Каталонии являются «насмешкой над демократией», заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой в ходе своего выступления в сенате, сообщает La Vanguardia.

На этой неделе сенат должен рассмотреть предложение Рахоя о применении в отношении Каталонии 155 статьи конcтитуции Испании, которая позволяет приостановить автономию региона в тех случаях, когда местные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны.

В своей речи Рахой подчеркнул, что разрешить запуск 155-ой статьи необходимо, потому что то, что происходит в Каталонии сейчас, приведет «к очень серьезным последствиям для очень многих людей». По его словам, в регионе «были проигнорированы законы».

«Это самая большая насмешка над демократией, если не считать государственного переворота 1981 года», — резюмировал он.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. За отделение региона от Испании высказались 90% проголосовавших, явка при этом составила 43%. Власти Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным, а премьер-министр пригрозил непокорному региону запуском процедуры отзыва его автономии. Окончательное решение по этому поводу должен принять сенат, и испанские власти ожидают, что сенат одобрит этот шаг. До новых выборов в регионе функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Накануне выступления Рахоя, глава исполнительной власти Каталонии (женералитета) Карлес Пучдемон отказался распускать парламент и объявлять досрочные перевыборы, хотя это могло снять напряженность в отношениях с Мадридом. По его словам, он «пытался добиться гарантий» от правительства Испании, но «не получил адекватного ответа».

Вместо роспуска парламента Пучдемон предложил депутатам рассмотреть возможность объявить независимость. Ожидается, что объявить о независимости Каталония может в пятницу, 27 октября.

В феврале 1981 года группа военных во главе с генералами-франкистами Альфонсо Армада и и Хайме дель Боском попытались захватить власть в стране. Парламент был захвачен подполковником Антонио Техеро, однако заговорщикам не удалось привлечь на свою сторону короля Хуана Карлоса I, который формально является верховным главнокомандующим.

Команды путчистов отдавались «именем Его Величества», однако информация об отказе Хуана Карлоса поддержать переворот стала сначала распространяться по армии, в виде слухов, а затем он выступил по телевидению с обращением к нации, и мятеж провалился.