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Лондон обвинил Москву в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии
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Лондон обвинил Москву в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии
Война в Сирии, 14:21
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Лондон обвинил Москву в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии
Глава британского МИДа Борис Джонсон призвал Россию «перестать прикрывать» Дамаск, который Запад считает ответственным за применение зарина в Хан-Шейхуне. Поведение Москвы подрывает консенсус против химоружия, добавил он
Борис Джонсон (Фото: Dinendra Haria / Global Look Press / ZUMA Press)

«Россия неоднократно пыталась сорвать предпринятые [международным сообществом] усилия по установлению истины об атаке в Хан-Шейхуне. Россия последовательно прикрывает Асада», — заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает Reuters. ОЗХО подготовила экспертный доклад, в котором ответственность за химатаку в Хан-Шейхуне возлагается на официальный Дамаск.

«Все, чего можно добиться подобным поведением, — это подорвать глобальный консенсус против применение химического оружия. Я призываю Россию перестать прикрывать своего отвратительного союзника и оставаться приверженной своим обязательствам, чтобы химического оружие больше никогда не применялось», — добавил министр.

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Заявление Джонсона прозвучало на фоне его готовящегося визита в Москву, до этого главы МИД Великобритании не посещали Россию на протяжении пяти лет. Джонсона ожидали в Москве еще в начале апреля, но тогда британский министр отменил поездку, в качестве повода также назвав химатаку в Хан-Шейхуне.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в четверг заявила о том, что доклад экспертов ОЗХО доказывает ответственность Дамаска за атаку в Хан-Шейхуне. Страны, применяющие химоружие, «ничем не лучше террористов», добавила она. США также выступали за продление мандата миссии ОЗХО по расследованию информации о химатаках в Сирии, но российская сторона 24 октября воспользовалась правом вето и заблокировала соответствующую резолюцию.

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Постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал голосование по резолюции «срежиссированным спектаклем» и подчеркнул, что голосование проводилось еще до выхода отчета. Российская миссия при ООН «внимательно изучает» доклад ОЗХО, сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

В Дамаске заявили, что свою причастность к применению химоружия признавать не намерены.

В результате химической атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля погибли более 80 человек, свыше 400 пострадали. Вашингтон обвинил в произошедшем власти Сирии, и 7 апреля американские корабли нанесли из Средиземного моря удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе в провинции Хомс.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сирия , Борис Джонсон , химическая атака
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