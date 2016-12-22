Лондон обвинил Москву в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии

Глава британского МИДа Борис Джонсон призвал Россию «перестать прикрывать» Дамаск, который Запад считает ответственным за применение зарина в Хан-Шейхуне. Поведение Москвы подрывает консенсус против химоружия, добавил он

Борис Джонсон (Фото: Dinendra Haria / Global Look Press / ZUMA Press)

«Россия неоднократно пыталась сорвать предпринятые [международным сообществом] усилия по установлению истины об атаке в Хан-Шейхуне. Россия последовательно прикрывает Асада», — заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает Reuters. ОЗХО подготовила экспертный доклад, в котором ответственность за химатаку в Хан-Шейхуне возлагается на официальный Дамаск.

«Все, чего можно добиться подобным поведением, — это подорвать глобальный консенсус против применение химического оружия. Я призываю Россию перестать прикрывать своего отвратительного союзника и оставаться приверженной своим обязательствам, чтобы химического оружие больше никогда не применялось», — добавил министр.

Заявление Джонсона прозвучало на фоне его готовящегося визита в Москву, до этого главы МИД Великобритании не посещали Россию на протяжении пяти лет. Джонсона ожидали в Москве еще в начале апреля, но тогда британский министр отменил поездку, в качестве повода также назвав химатаку в Хан-Шейхуне.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в четверг заявила о том, что доклад экспертов ОЗХО доказывает ответственность Дамаска за атаку в Хан-Шейхуне. Страны, применяющие химоружие, «ничем не лучше террористов», добавила она. США также выступали за продление мандата миссии ОЗХО по расследованию информации о химатаках в Сирии, но российская сторона 24 октября воспользовалась правом вето и заблокировала соответствующую резолюцию.

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал голосование по резолюции «срежиссированным спектаклем» и подчеркнул, что голосование проводилось еще до выхода отчета. Российская миссия при ООН «внимательно изучает» доклад ОЗХО, сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

В Дамаске заявили, что свою причастность к применению химоружия признавать не намерены.

В результате химической атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля погибли более 80 человек, свыше 400 пострадали. Вашингтон обвинил в произошедшем власти Сирии, и 7 апреля американские корабли нанесли из Средиземного моря удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе в провинции Хомс.