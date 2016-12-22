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Американских живых свиней и субпродукты мулов запретили ввозить в Россию
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Американских живых свиней и субпродукты мулов запретили ввозить в Россию
Война санкций, 14:04
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Американских живых свиней и субпродукты мулов запретили ввозить в Россию
В правительстве пообещали, что новые продовольственные санкции не скажутся на внутренних потребителях. Живых свиней в Россию запрещено ввозить из США, Норвегии и Лихтенштейна
Фото: Edgard Garrido / Reuters

Постановлением правительства в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию из США, ЕС и ряда других стран, внесены новые позиции, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. Запрет введен до 31 декабря 2018 года.

Согласно постановлению теперь в Россию запрещено ввозить живых свиней (за исключением чистопородных племенных животных) и любые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (кроме товаров, ввозимых для производства фармацевтической продукции).

Кроме того, под продэмбарго попали различные виды животного жира. Например, свиной жир «свежий, охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или копченый», перечисляется в документе. В Россию также больше нельзя ввозить жир домашней птицы, крупного рогатого скота, овец или коз.

Под запрет попали и «неэмульгированные или несмешанные лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло».

Ввоз указанной продукции запрещен из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, правительство, расширяя продэмбарго, закрывает серые каналы поставок, передает «РИА Новости».

Запрет на импорт свинины и живых свиней из всех стран Евросоюза Россельхознадзор ввел из-за угрозы африканской чумы свиней (АЧС) еще в 2014 году, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По его мнению, внесение живых свиней из США и других стран в санкционный список, «по факту, просто сохранение статуса кво» с российской стороны. До введения запрета ЕС был крупнейшим поставщиком свиней и мяса свинины в России, говорит эксперт

Продуктовое эмбарго в отношении Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии российские власти ввели 7 августа 2014 года в ответ на санкции западных стран. Позднее под санкции попали Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и (с 1 января 2016 года) Украина. Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Продэмбарго регулярно продлевалось.

Авторы: Павел Казарновский, Наталья Новопашина.
Теги: Россия , продэмбарго , живые свиньи
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