Рассекреченные материалы: 10 фактов из документов по убийству Кеннеди

С согласия президента Дональда Трампа национальный архив США рассекретил почти 3 тыс. документов из дела об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году

Джон Кеннеди (Фото: Warren Commission via AP)

Национальный архив США 25 октября рассекретил почти 3 тыс. документов, касающихся убийства президента Джона Кеннеди в 22 ноября 1963 года. Финансовые документы, записки и протоколы были засекречены в процессе расследования убийства президента, хотя касаются многих вопросов внутренней и внешней политики США в 1960-е годы. Согласно принятому в 1992 году закону, все документы должны были быть рассекречены к 25 октября 2017 года. Однако спецслужбы неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить публикацию. Президент частично удовлетворил просьбу спецслужб, оставив засекреченными около 300 документов.

РБК собрал десять фактов, которые либо стали известны впервые, либо только после публикации получили доказательную базу в виде рассекреченных файлов.

Вопрос без ответа

В апреле 1975 года Ричард Хелмс, который с 1966 по 1973 год возглавлял ЦРУ, был вызван для дачи показаний так называемой комиссии Рокфеллера. Она была создана под началом тогдашнего вице-президента США Нельсона Рокфеллера для изучения якобы противозаконной активности ЦРУ в предыдущие годы.

Допрос проводил член комиссии Дэвид Белин, который заявил Хелмсу: «Последняя часть моего допроса касается возможного скрытого участия ЦРУ в убийстве президента Кеннеди. Во время работы комиссии Уоррена по изучению обстоятельств убийства вы работали заместителем директора ЦРУ по планированию, верно?»

Получив от Хелмса утвердительный ответ, Белин продолжил: «Имеется ли какая-либо связанная с делом об убийстве Кеннеди информация, которая так или иначе доказывает, что Освальд был хоть в какой-то мере агентом ЦРУ, либо агентом...» — на этом рассекреченная часть протокола допроса обрывается, ответ Хелмса пока неизвестен.

Встреча убийцы с агентом КГБ

1 октября 1963 года спецслужбы США перехватили телефонный звонок от Ли Харви Освальда в советское посольство в Мехико. Содержание беседы приводится в документе ЦРУ от 23 ноября 1963 года.

Ли Харви Освальд (Фото: AP)

Из подслушанного разговора, который Освальд вел с охранником посольства на ломаном русском языке, стало известно, что за три дня до этого, 28 сентября 1963 года, Освальд побывал в советском посольстве в Мехико, где беседовал с консулом Валерием Костиковым. Последний, по данным ФБР, был агентом КГБ и выполнял операции по заданию 13-го отдела, «ответственного за саботаж и убийства».

Освальд спрашивал у охранника, появилось ли «что-то новое в отношении телеграфии в Вашингтон». Охранник отвечал Освальду, что «запрос был отправлен в Вашингтон, но ответ еще не поступил».

В документе ЦРУ указывается, что у ФБР были основания думать, что визит Освальда в советское посольство в Мехико был связан с его намерением получить американский паспорт или решить визовые вопросы при поддержке советского посольства.

Однако из документа следует, что американские спецслужбы считали Освальда агентом КГБ. ​«Конечно, необычно, чтобы агент КГБ на таком деликатном задании имел неприкрытый контакт с советским посольством. Но мы обладаем сверхсекретными документами по доктрине военной разведки, которая гласит: контакт с самыми важными агентами может состояться и в официальных заведениях, под прикрытием легальной встречи», — гласит документ ЦРУ. Он был составлен через день после убийства Кеннеди и за день до гибели Освальда.

Убийство убийцы

Из поданной директором ФБР Эдгаром Гувером докладной записки от 24 ноября 1963 года следует, что ФБР поступали сигналы о готовящемся покушении на Освальда. Документ был составлен после убийства подозреваемого.

«Нечего больше добавить к делу Освальда, кроме того, что он теперь мертв», — начинается доклад Гувера.

«Прошлой ночью мы получили телефонный звонок в наш офис в Далласе от человека, который спокойным голосом сказал, что он является членом комитета, который был создан, чтобы убить Освальда. Мы сразу же оповестили главу полиции, и он нас заверил, что Освальду будет предоставлена достаточно защиты. Этим утром мы снова позвонили главе полиции и предупредили его, что против Освальда затевается некий заговор, и снова он нам дал гарантии, что ему [Освальду] будет предоставлен защита. Однако, это не было сделано», — говорится в записке Гувера.

Гувер в документе предупреждал, что убийство главного подозреваемого Освальда может вызвать нежелательные подозрения среди американцев. Освальд был убит 24 ноября во время конвоирования в далласскую тюрьму. Убийцей был хозяин ночного клуба Джек Руби.

Глава ФБР выразил «озабоченность» тем, что надо что-то предпринять, чтобы доказать общественности, что Освальд — убийца президента. Он также обратил внимание на то, что Освальд посетил Мехико в сентябре 1963 года, там звонил в кубинское посольство в Мексике, а также отправил запрос в советское посольство на получение визы в СССР.

Убийство Ли Харви Освальда (Фото: Bob Jackson / Dallas Times-Herald / AP)

Подозрение в том, что Кеннеди убили спецслужбы США, было высказано в фильме американского режиссера Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе». Именно после этого в 1992 году конгресс США постановил рассекретить связанные с делом документы к 2017 году.​

Странный звонок репортеру

Через четыре дня после убийства президента, 26 ноября, один из агентов доложил директору ФБР Эдгару Гуверу, что узнал от резидентуры ЦРУ в Лондоне о том, что за 25 минут до покушения на Кеннеди 22 ноября старший репортер британской Cambridge News получил анонимный звонок. «Неизвестный посоветовал репортеру позвонить в посольство США за некими крупными новостями, и положил трубку», — говорится в докладе.

Через некоторое время, когда стало известно о стрельбе в Далласе, репортер позвонил в местную полицию, та передала сообщение МИ-5 (британской контрразведке).

Реакция в СССР

Меморандум, датированный декабрем 1966 года, собран из отчетов американских разведчиков в СССР, описывающих настроение среди советской элиты и простых граждан в первые дни после убийства Кеннеди. Один источник говорит, что новость о стрельбе в Далласе достигла СССР почти моментально, вызвав шок и оцепенение. «По всей стране звучали церковные колокола в память о президенте», — добавил он.

Тот же источник утверждает, что власти СССР были уверены в том, что убийство стало «делом рук ультраправых заговорщиков» и опасались, что в период безвластия «некоторые безответственные генералы могут запустить ядерную боеголовку в сторону СССР».

Другой источник ФБР уверял, что в первые дни после убийства президента советские органы в Нью-Йорке (постпредство при ООН, резидентура КГБ) провели секретные брифинги для сотрудников, на которых говорили, что смена власти открывает нежелательный период неопределенности, поскольку политика вице-президента Линдона Джонсона в отношении СССР была им известна плохо.

Этот документ был известен и ранее, но не был выложен в открытый доступ.

Фото: AP

Правозащита под прицелом

Издание Politico обращает внимание на публикацию документов, касающихся слежки ФБР за борцом за права человека Мартином Лютером Кингом. В одном из файлов, начало которого было серьезно отредактировано, есть страницы, датированные 18-19 мая 1966 года, на которых перечислены 18 имен и телефонных номеров людей, которые имели телефонные беседы с Кингом.

Агенты ФБР были обеспокоены возможными связями Кинга с коммунистическим движением, следует из другого документа спецслужбы. На возможную связь Кинга с коммунистами указывала эксклюзивная публикация его статьи в итальянском еженедельнике Vie Nuove, принадлежавшем итальянской компартии, пишет Politico со ссылкой на рассекреченный документ.

План убийства Кастро

С момента революции на Кубе в январе 1959 года до приблизительно 2000 года американские власти несколько сотен раз готовили покушение на Фиделя Кастро. Рассекреченные 25 октября документы проливают свет на одну из таких попыток, которая обсуждалась через полгода после убийства президента Кеннеди.

План убийства, подготовленный в июле 1964 года на бланке ФБР, описывает переговоры с кубинскими иммигрантами, готовыми вернуться на остров и убить лидеров революции. За голову Фиделя предполагалось заплатить $100 тыс., за убийство его брата Рауля и Эрнесто Че Гевары — по $20 тыс. В современных ценах это около $800 тыс. и $150 тыс. соответственно.

Два цента за Кастро

Впоследствии цена за голову лидера кубинской революции была намеренно снижена в 5 млн раз. Один из документов, датированный уже 1975 годом, представляет собой очередной план свержения коммунистического правительства на Кубе. Среди вариантов рассматривалось военное вторжение, использование гангстеров-наемников, а также проект «Операции Вознаграждение».

Согласно этой операции над всей территорией острова планировалось разбросать листовки с вознаграждением за убийство политиков и чиновников. Например, за убийство любого лидера партийной ячейки награда составила бы $10-40 тыс. За чиновника правительства — уже от $55 тыс. до $100 тыс.

Убийство Фиделя Кастро оценено лишь в два цента. Согласно отчету сената США от 1975 года, это призвано было «унизить» самого кубинского лидера.

Место убийства Джона Кеннеди (Фото: Jessica Rinaldi / Reuters)

«Ответочка» с Востока

Директор ЦРУ Ричард Хелмс в апреле 1975 года заявил, что преемник Кеннеди Линдон Джонсон говорил: убийство Кеннеди — это ответ на убийство президента Вьетнама Нго Динь Зьема. Первый президент Южного Вьетнама был застрелен 2 ноября 1963 года, за три недели до смерти Кеннеди. Он был убит в ходе военного переворота, проведенного при поддержке ЦРУ.

Поддержка латиноамериканских саботажников

Среди нескольких тысяч выложенных документов есть множество ведомостей, в которых прописана финансовая помощь антикоммунистическим мятежникам в Латинской Америке. Один из них представляет собой по сути зарплатную ведомость за октябрь 1961 года.

В этой ведомости указаны фамилии нескольких сотен человек, напротив каждой из которых указана их «зарплата» — в среднем, около $200-250 ($1500-2000в современных ценах).