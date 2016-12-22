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Медведев поручил подготовить передачу Жириновскому гостиницы РАН
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Медведев поручил подготовить передачу Жириновскому гостиницы РАН
Политика, 10:59
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Медведев поручил подготовить передачу Жириновскому гостиницы РАН
В правительстве задумались о том, чтобы передать принадлежащую РАН гостиницу в ведение института Владимира Жириновского и ЛДПР. Ранее Жириновский писал Владимиру Путину о нехватке площадей для партии и института
Владимир Жириновский (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Правительство готовится передать в ведение Института мировых цивилизаций лидера ЛДПР Владимира Жириновского принадлежащее Российской академии наук (РАН) 14-этажное здание по адресу: Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на близкий к Кремлю источник и федерального чиновника, не уполномоченного давать официальные комментарии в СМИ.

По данным издания, премьер Дмитрий Медведев поручил РАН и Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) подготовить предложения о передаче указанного здания Институту мировых цивилизаций, учредителем которого является Жириновский.

Получение такого поручения РБК подтвердил представитель вице-премьера Аркадия Дворковича.Би-би-си это же подтвердили в РАН.

Фото: сервис Google Street View

Негосударственный Институт мировых цивилизаций был основан в марте 1999 года, помимо Жириновского его учредителем значится ЛДПР. Выпускники вуза работают в Госдуме, ЛДПР, молодежной общественно-политической организации «Наши», сети ресторанов «Тарас Бульба», «Макдоналдс», психиатрической больнице № 3 им. Гиляровского, говорится на сайте института в разделе «Наши выпускники».

В пресс-службе РАН сообщили Би-би-си, что здание на Ленинском проспекте, 1/2, — это 14-этажная постройка 1968 года, которое в 1990-х годов было сдано в аренду Международному академическому агентству «Наука» (принадлежит РАН). В здании находятся офисы коммерческих компаний и магазины. РАН рассматривает возможность сохранить здание ​в своем ведении. В пресс-службе уточнили, что в гостинице размещались «ученые разных регионов страны, которым необходимо работать с нашими центральными институтами».

О том, что Жириновский написал Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить новое помещение в центре Москвы Институту мировых цивилизаций, РБК писал еще в июле этого года. Вуз располагается по адресу: 1-й Басманный переулок, дом 3, строение 1. По словам политика, центральный аппарат ЛПДР и институт ютятся в одном здании, им не хватает места, поэтому нужно новое здание, чтобы перевезти туда учебное заведение.

Ранее центральный аппарат партии размещался в Луковом переулке, где теперь осталась приемная партии.

Институт получил свое здание в Басманном переулке в безвозмездное пользование в июне 2002 года. Согласно данным Росреестра, общая площадь пятиэтажного строения — 5 тыс. кв. м., его кадастровая стоимость составляет 806,4 млн руб.

Согласно данным Росреестра, летом 2016 года здание института в Басманном выкупила компания «Рарит-М», одним из учредителей которой является Галина Александровна Лебедева, полная тезка бывшей жены Владимира Жириновского.

Авторы: Павел Казарновский, Полина Звездина.
Теги: Владимир Жириновский , Ленинский проспект , гостиница РАН
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