Мантуров назвал «неблагодарным» делом заботу об ответных санкциях к США

Постоянная забота об ответных санкциях России для США является «не самым благодарным занятием», считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что Москва заинтересована в развитии бизнеса и отношений между двумя странами

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российские предприятия адаптировались к санкциям, постоянная забота об ответных мерах к США является «не самым благодарным делом». Об этом заявил в кулуарах съезда совета США-РФ в Нью-Йорке министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что не может запретить США вводить новые ограничительные меры в отношении российских компаний и структур, однако рассчитывает на разумный подход американского правительства. Комментируя сообщения об утвержденном в США новом санкционном списке для связанных с разведкой и оборонным сектором россиян и российских предприятий, Мантуров заявил, что никакой новости этот документ для России не составляет.

«С точки зрения списка, основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит», — сказал он.

Ранее Госдепартамент США сообщил о том, что глава ведомства Рекс Тиллерсон утвердил и направил в конгресс список лиц и предприятий из России, на которые в ближайшее время могут быть распространены санкции. Подробностей документа представитель Госдепа Хизер Науэрт не раскрыла и подчеркнула, что подписанный перечень имен является пока конфиденциальным документом.

Позже газета The New York Times опубликовала документ с полным перечнем российских организаций. Он включает в себя 6 «разведывательных» структур, в том числе ФСБ, СВР, ГУ, а также 33 организации российского оборонно-промышленного комплекса, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев» и другие.

В пояснении к составленному в администрации США руководству (guidance. — РБК) говорится, что внесение в список этих предприятий и структур не означает введение против них санкций: документ может запретить третьим лицам — американским и зарубежным компаниям — заключать «существенные транзакции» с ними. В будущем этот список может меняться, указывается в документе.