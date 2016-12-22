Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,04 57,62 EUR Нал. 68,12 67,38 USD Бирж. 57,86 +0,11 EUR Бирж. 67,41 -0,82 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5912,39 +22,41 ММВБ 2046,69 -0,14% РТС 1118,19 +0,01% Brent 59,35 -0,22% DJIA 23400,86 +0,31% Nasdaq 6556,77 -0,11% FTSE 7486,50 +0,53%
Мантуров назвал «неблагодарным» делом заботу об ответных санкциях к США
Лента новостей
Назарбаев подписал указ о переходе с кириллицы на латиницу к 2025 году 06:01, Политика На Курилы прибыла вторая японская делегация бизнесменов 05:26, Бизнес ЦБ предупредил о риске увеличения дыры в капитале «Югры» до 135 млрд руб. 05:20, Экономика В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев на яхте американок 04:31, Общество США рассекретили почти 3 тыс. архивных документов об убийстве Кеннеди 03:54, Политика В армии Украины назвали 80% автопарка устаревшими 03:41, Политика США заявили в ООН об ответственности Асада за химатаку в сирийском Идлибе 02:52, Политика Трамп объявил ЧС в здравоохранении США из-за распространения наркотиков 02:12, Общество NYT узнала о запрете Трампа на ведение бизнеса с 39 структурами из России 01:27, Политика В Думе заявили о переговорах с ЦБ по созданию системы защиты от хакеров 01:12, Политика Навальный объяснил отсутствие подробных комментариев по выдвижению Собчак 00:33, Политика Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян 00:18, Политика Сокращения по всем фронтам: пять главных вопросов о госбюджете 00:00, Экономика В Подмосковье полиция задержала ограбивших дом в Барвихе на 50 млн руб. 26 окт, 23:58, Общество Спасатели заметили воздушные пузыри в районе пропажи Ми-8 у Шпицбергена 26 окт, 23:24, Общество Экспорт боевиков: какие страны пополняют ряды ИГ 26 окт, 23:10, Политика «От лица Минкультуры»: за что задержали директора РАМТ Софью Апфельбаум 26 окт, 23:01, Общество Появилось видео запуска четырех баллистических ракет на учениях в России 26 окт, 22:58, Политика Центр примирения в Сирии рассказал о торговле боевиков гумпомощью 26 окт, 22:38, Политика Футболист «Реала» возобновил тренировки после проблем с сердцем 26 окт, 22:26, Спорт Браудер сообщил о блокировании Интерполом запроса России на его арест 26 окт, 22:19, Политика Крупные производители майонеза попросили ФАС одобрить объединение продаж 26 окт, 22:16, Бизнес МАК сформировала комиссию для расследования крушения Ми-8 в Норвегии 26 окт, 22:07, Общество В Иваново при столкновении такси с грузовиком погибли три человека 26 окт, 21:45, Общество На пропавшем в Норвегии российском Ми-8 не сработал аварийный радиомаяк 26 окт, 21:42, Общество Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками» 26 окт, 21:42, Политика СК возбудил дело после крушения российского вертолета в Норвегии 26 окт, 21:37, Общество Компании за месяц забрали из госбанков $7,5 млрд 26 окт, 21:35, Финансы
Мантуров назвал «неблагодарным» делом заботу об ответных санкциях к США
Война санкций, 06:05
0
Мантуров назвал «неблагодарным» делом заботу об ответных санкциях к США
Постоянная забота об ответных санкциях России для США является «не самым благодарным занятием», считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что Москва заинтересована в развитии бизнеса и отношений между двумя странами
Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российские предприятия адаптировались к санкциям, постоянная забота об ответных мерах к США является «не самым благодарным делом». Об этом заявил в кулуарах съезда совета США-РФ в Нью-Йорке министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что не может запретить США вводить новые ограничительные меры в отношении российских компаний и структур, однако рассчитывает на разумный подход американского правительства. Комментируя сообщения об утвержденном в США новом санкционном списке для связанных с разведкой и оборонным сектором россиян и российских предприятий, Мантуров заявил, что никакой новости этот документ для России не составляет.

«С точки зрения списка, основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит», — сказал он.

Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян
Политика

Ранее Госдепартамент США сообщил о том, что глава ведомства Рекс Тиллерсон утвердил и направил в конгресс список лиц и предприятий из России, на которые в ближайшее время могут быть распространены санкции. Подробностей документа представитель Госдепа Хизер Науэрт не раскрыла и подчеркнула, что подписанный перечень имен является пока конфиденциальным документом.

NYT узнала о запрете Трампа на ведение бизнеса с 39 структурами из России
Политика

Позже газета The New York Times опубликовала документ с полным перечнем российских организаций. Он включает в себя 6 «разведывательных» структур, в том числе ФСБ, СВР, ГУ, а также 33 организации российского оборонно-промышленного комплекса, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев» и другие.

В пояснении к составленному в администрации США руководству (guidance. — РБК) говорится, что внесение в список этих предприятий и структур не означает введение против них санкций: документ может запретить третьим лицам — американским и зарубежным компаниям — заключать «существенные транзакции» с ними. В будущем этот список может меняться, указывается в документе.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , США , Денис Мантуров , Санкции
Главное
США рассекретили почти 3 тыс. архивных документов об убийстве Кеннеди Политика
Материалы по теме
Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян Политика
Госдеп объяснил задержку в исполнении санкций против России Политика
Мантуров объяснил интерес иностранных компаний к России вопреки санкциям Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку