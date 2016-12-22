США рассекретили почти 3 тыс. архивных документов об убийстве Кеннеди

В базе Национального управления архивов и документации (National Archives and Records Administration, NARA. — РБК) США впервые опубликованы 2 891 документ по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Всей файлы доступны на сайте агентства.
«В Национальном архиве сегодня была опубликована 2 891 запись, связанная с убийством президента Джона Ф. Кеннеди, которая подпадает под действие Акта о собрании материалов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди (.pdf) 1992 года», — говорится в пояснительной записке к архиву.
Из пресс-релиза следует, что президент Дональд Трамп по просьбам исполнительных органов и ведомств страны решил временно не публиковать некоторые документы из секретного архива, которые могут нанести ущерб национальной безопасности США. Глава государства, говорится в сообщении, поручил ведомствам внести правки в определенные файлы, «что необходимо для того, чтобы избежать вреда военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешней политике».
«Идентифицируемый вред настолько серьезен, что он перевешивает общественный интерес к раскрытию», — подчеркивается в пояснении Национального архива.
В конце октября истекает 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди. До этого власти США уже публиковали часть файлов из него — предыдущая порция архива была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Они также доступны в настоящее время на сайте архива. Еще несколько тысяч документов будут опубликованы до конца апреля 2018 года.