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Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян
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Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян
Война санкций, 00:18
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Госдеп утвердил новый список потенциально попадающих под санкции россиян
Госсекретарь Рекс Тиллерсон утвердил новый список россиян и российских компаний, связанных с разведкой и оборонным сектором, на которых могут распространиться санкции США. Свои рекомендации он передал на рассмотрение в конгресс
Рекс Тиллерсон (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

В Госдепартаменте определились с новым списком лиц и организаций в разведывательном и оборонно-промышленном секторе России, на которых можно распространить американские санкции, сообщила в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

​«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности, определяющее лиц и организаций, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства России», — заявила она.

По ее словам, госсекретарь подписал новый документ по антироссийским санкциям и направил его на Капитолийский холм — в конгресс. Законодательной силы на данном этапе решение главы Госдепа не несет, оно должно быть рассмотрено и утверждено в американском конгрессе.

Список на данном этапе, уточнила Науэрт, является непубличным и закрыт для общественности. Рекомендации по включению россиян и российских организаций в санкционные списки пока будут доступны только для конгресса, поскольку Госдепартамент должен проинформировать о своем решении американские власти и ближайших союзников США, однако через некоторое время документ будет опубликован для общественности.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В частности, утвержденный американским лидером документ предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить рекомендации по включению в санкционный список организации и людей из оборонного и разведывательного сектора России.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , Госдепартамент США , Рекс Тиллерсон , авиасанкции
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