Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,47 57,92 EUR Нал. 68,74 68,09 USD Бирж. 58,15 +0,33 EUR Бирж. 68,42 +0,28 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 4071,85 +187,90 ММВБ 2080,78 +0,47% РТС 1127,32 +0,01% Brent 57,93 -1,13% DJIA 22283,53 -0,00% Nasdaq 6416,41 +0,57% FTSE 7313,51 +0,38%
В Сеуле заявили о размещении стратегических сил США в стране с конца года
Лента новостей
Губернатор Ненецкого автономного округа уйдет в отставку 19:25, Политика В Сеуле заявили о размещении стратегических сил США в стране с конца года 19:08, Политика В РПЦ предложили национализировать созданные по госзаказу советские песни 19:04, Общество В Росгвардии назвали «давней традицией» покупку хрустальных погон 18:48, Общество Ляшко заявил о намерении «доехать до Москвы» на танке 18:40, Политика Глава Росавиации сообщил о желании владельца продать «ВИМ-Авиа» за рубль 18:29, Бизнес В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве сына и невестки 18:17, Общество Самолеты «ВИМ-Авиа» арестованы в зарубежных аэропортах 18:16, Бизнес Москвичи пожаловались на сжигание мусора после закрытия свалки в Балашихе 18:16, Общество Владельцы «ВИМ-Авиа» покинули Россию 18:14, Бизнес Врач «Спартака» рассказал о травме основного вратаря команды 18:10, Спорт Суд обязал Сбербанк выплатить ЛУКОЙЛу 354 млн руб. за «Красные баррикады» 18:05, Бизнес Матвиенко собралась посмотреть «Матильду» 18:00, Общество СБУ помешала закупке российских школьных автобусов для Луганской области 17:55, Политика Бастрыкин сделал расследование «обмана» в «ВИМ-Авиа» особо важным делом 17:53, Политика В Тверской области убегавший от контролеров заяц выпал из поезда 17:44, Общество В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды» 17:35, Общество Сергей Лавров назвал мужественной игру «Спартака» в матче с «Ливерпулем» 17:30, Спорт В Саратове уволили всех глав территориальных избирательных комиссий 17:29, Политика Подозреваемый в махинациях с биткоинами Винник заочно арестован в России 17:27, Общество Глава «Ростеха» заявил о необходимости банкротства «Тракторных заводов» 17:22, Бизнес Суд приговорил замглавы крымского меджлиса к двум годам колонии 17:15, Политика Крупнейший строительный холдинг Минобороны сменит гендиректора 17:06, Политика Экс-премьер СССР получил удостоверение сенатора 17:03, Политика Путин наказал главу Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» 16:55, Общество Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги за €60 млн 16:52, Бизнес МИД России ответил на претензии США по договору об открытом небе 16:50, Общество В Думе предложили лишить денег фильмы с «низвержением» духовных ценностей 16:47, Политика
В Сеуле заявили о размещении стратегических сил США в стране с конца года
Политика, 19:08
0
В Сеуле заявили о размещении стратегических сил США в стране с конца года
Стратегические силы будут размещаться на ротационной основе для усиления оборонного потенциала Южной Кореи, пояснили в Сеуле. Президенты Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились об этом на Генассамблее ООН
Военнослужащие США в Южной Корее. Март 2016 года (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Власти США разместят в районе Корейского полуострова стратегические силы на ротационной основе в ответ на растущую военную угрозу со стороны Северной Кореи. Вооружения будут размещены уже в конце этого года, заявил Чон Ы Ён, начальник управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Президент Мун Чжэ Ин договорился с президентом Дональдом Трампом о расширении американского военного присутствия на полуострове на полях Генассамблеи ООН ранее в сентябре, напоминает агентство.

«Размещение начнется уже в конце этого года, оно поможет нам усилить наш оборонный потенциал», — заявил советник президента. Какие именно стратегические силы будут размещены на полуострове, чиновник не уточнил.

Заявления прозвучали на совещании с участием президента Южной Кореи и членов правящей Демократической партии. Ее представитель рассказал журналистам, что в администрации президента заявили, что Вашингтон предоставил письменные обещания разместить стратегические силы.

Цель для КНДР: как живут на американском острове Гуам Еще 6 фото
Фотогалерея

Пресс-служба Белого дома в начале сентября сообщила, что Трамп одобрил поставку вооружений в Южную Корею «на много миллиардов долларов». В Вашингтоне и Сеуле сошлись во мнении, что ракетно-ядерная программа КНДР представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе.

В Северной Корее 3 сентября сообщили об успешном испытании термоядерной бомбы. Это ядерное испытание стало шестым в истории страны. В Сеуле оценили мощность заряда в 100 кт, эксперты американского Университета Джона Хопкинса говорили о 250 кт. 

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: США , Южная Корея
Главное
Губернатор Ненецкого автономного округа уйдет в отставку Политика
Материалы по теме
В Сеуле заявили о кибератаках из КНДР на криптовалютные биржи Технологии и медиа
WP сообщила о желании КНДР нанять аналитиков для понимания слов Трампа Политика
Трамп заявил о готовности нанести по КНДР «разрушительный» удар Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку