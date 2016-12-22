Бастрыкин сделал расследование «обмана» в «ВИМ-Авиа» особо важным делом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело «ВИМ Авиа» в Главное управление по расследованию особо важных дел ведомства. Недовольство ситуацией вокруг авиакомпании в среду высказал Владимир Путин

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в центральный аппарат ведомства передано уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании «ВИМ-Авиа». По ее словам, сделано это по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина «для обеспечения оперативности и полноты расследования».

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России («Мошенничество) возбудили следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте. В ведомстве объяснили, что должностные лица «ВИМ-Авиа» продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, заведомо зная, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива. В СК считают, что таким образом «путем обмана» был получен 1 млн руб.

В отношении «ВИМ-Авиа» также началась проверка Ространснадзора. «Проблемы у компании возникли после того, как они (руководители компании. — РБК) потратили большие средства на лизинг самолетов Boeing 777. Руководство знало, что денежных средств «ВИМ-Авиа» не хватит для закупки топлива, при этом расписание полетов планировалось с максимальной загрузкой и у компании не было резервных бортов», — рассказал РБК источник, близкий к следствию.

Ситуация с «ВИМ-Авиа» в среду обсуждалась и на совещании с членами правительства, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства выразил недоумение тем фактом, что авиакомпания, по словам чиновников, соответствует всем критериям, но при этом работать не может.

В связи с этим президент объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову, а также указал вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что тот не уделяет достаточно внимания транспортной отрасли.

С 25 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять чартерные рейсы, совладелец компании Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчика планируется передать под внешнее антикризисное управление. Проблемы компании связаны с задолженностью перед аэропортами (в том числе перед базовым для компании аэропортом Домодедово) и поставщиками топлива. Общая задолженность, по данным Ассоциации туроператоров России, может достигать 10 млрд руб. Пассажиров «ВИМ-Авиа» выразили готовность перевезти семь авиакомпаний («Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия»). На эти цели из бюджета будет выделено 200 млн руб.