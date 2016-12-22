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Бастрыкин сделал расследование «обмана» в «ВИМ-Авиа» особо важным делом
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Бастрыкин сделал расследование «обмана» в «ВИМ-Авиа» особо важным делом
Проблемы «ВИМ-Авиа», 17:53
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Бастрыкин сделал расследование «обмана» в «ВИМ-Авиа» особо важным делом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело «ВИМ Авиа» в Главное управление по расследованию особо важных дел ведомства. Недовольство ситуацией вокруг авиакомпании в среду высказал Владимир Путин

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в центральный аппарат ведомства передано уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании «ВИМ-Авиа». По ее словам, сделано это по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина «для обеспечения оперативности и полноты расследования».

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России («Мошенничество) возбудили следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте. В ведомстве объяснили, что должностные лица «ВИМ-Авиа» продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, заведомо зная, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива. В СК считают, что таким образом «путем обмана» был получен 1 млн руб.

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В отношении «ВИМ-Авиа» также началась проверка Ространснадзора. «Проблемы у компании возникли после того, как они (руководители компании. — РБК) потратили большие средства на лизинг самолетов Boeing 777. Руководство знало, что денежных средств «ВИМ-Авиа» не хватит для закупки топлива, при этом расписание полетов планировалось с максимальной загрузкой и у компании не было резервных бортов», — рассказал РБК источник, близкий к следствию.

Ситуация с «ВИМ-Авиа» в среду обсуждалась и на совещании с членами правительства, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства выразил недоумение тем фактом, что авиакомпания, по словам чиновников, соответствует всем критериям, но при этом работать не может.

В связи с этим президент объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову, а также указал вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что тот не уделяет достаточно внимания транспортной отрасли.

С 25 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять чартерные рейсы, совладелец компании Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчика планируется передать под внешнее антикризисное управление. Проблемы компании связаны с задолженностью перед аэропортами (в том числе перед базовым для компании аэропортом Домодедово) и поставщиками топлива. Общая задолженность, по данным Ассоциации туроператоров России, может достигать 10 млрд руб. Пассажиров «ВИМ-Авиа» выразили готовность перевезти семь авиакомпаний («Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия»). На эти цели из бюджета будет выделено 200 млн руб.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Автор: Артем Филипенок.
Теги: СК , Александр Бастрыкин , «ВИМ-Авиа»
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