Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,48 57,92 EUR Нал. 68,74 68,06 USD Бирж. 58,15 +0,33 EUR Бирж. 68,21 +0,07 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4088,00 +204,05 ММВБ 2075,67 +0,22% РТС 1124,80 -0,22% Brent 58,03 -0,96% DJIA 22300,45 +0,07% Nasdaq 6417,29 +0,58% FTSE 7322,29 +0,50%
Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты
Лента новостей
В Тверской области убегавший от контролеров заяц выпал из поезда 17:44, Общество В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды» 17:35, Общество Сергей Лавров назвал мужественной игру «Спартака» в матче с «Ливерпулем» 17:30, Спорт В Саратове уволили всех глав территориальных избирательных комиссий 17:29, Политика Подозреваемый в махинациях с биткоинами Винник заочно арестован в России 17:27, Общество Глава «Ростеха» заявил о необходимости банкротства «Тракторных заводов» 17:22, Бизнес Суд приговорил замглавы крымского меджлиса к двум годам колонии 17:15, Политика Крупнейший строительный холдинг Минобороны сменит гендиректора 17:06, Политика Экс-премьер СССР получил удостоверение сенатора 17:03, Политика Путин наказал главу Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» 16:55, Общество Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги за €60 млн 16:52, Бизнес МИД России ответил на претензии США по договору об открытом небе 16:50, Общество В Думе предложили лишить денег фильмы с «низвержением» духовных ценностей 16:47, Политика Поклонская усомнилась в существовании православного экстремизма 16:42, Общество Дело о пытках в полиции Казани дошло до суда спустя пять лет 16:37, Общество ФСБ подтвердила обнаружение тела Доку Умарова 16:32, Политика Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты 16:32, Политика Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией 16:24, Политика В Таиланде экс-премьер заочно получила пять лет тюрьмы за халатность 16:21, Политика Москва назвала адреса первых 12 домов для переселенцев из хрущевок 16:14, Недвижимость Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов 16:11, Политика Как овладеть навыками ведения переговоров 16:09, РБК и Mitsubishi Electric Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор 16:03, Бизнес Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия 16:03, Общество Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии» 16:02, Общество Суд отказался досрочно освободить мать Сергея Цапка 15:52, Общество Глава Совета Федерации потребовала от Росавиации ответить за «ВИМ-Авиа» 15:51, Общество Рынок без сопротивления: как сверхпроводники меняют энергетику 15:26, Мнение
Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты
Политика, 16:32
0
Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты
Премьер Ирака потребовал от властей Иракского Курдистана к пятнице передать контроль над международными аэропортами региона. Парламент страны призвал провести войсковую операцию и отобрать у курдов нефтяные месторождения в Киркуке
Провинция Киркук (Фото: Hadi Mizban / AP)

Как сообщает агентство Reuters, парламент Ирака в среду принял обращение к премьер-министру Хайдеру аль-Абади с просьбой отправить вооруженные силы в провинцию Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения. Так законодатели рассчитывают сохранить под контролем центрального правительства районы, которые курды после проведенного в понедельник референдума считают частью своего нового государства.

Хотя провинция Киркук не является частью курдской автономии, де-факто она контролируется курдскими военизированными отрядами пешмерга. Именно они отражали попытки вторжения в Киркук боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Также парламентарии потребовали у премьера привлечь к суду главу Иракского Курдистана Масуда Барзани и проинформировать послов иностранных государств о необходимости закрыть дипломатические представительства в регионе, указывает телеканал Al Arabiya.

Сам аль-Абади в ходе выступления в парламенте потребовал от курдов отменить результаты референдума и начать переговоры об урегулировании ситуации. Также он выдвинул ультиматум властям Курдистана, потребовав до пятницы передать иракским силам безопасности контроль над международными аэропортами региона. В случае отказа аль-Абади пригрозил запретом на полеты иностранных авиакомпаний в мятежный регион и закрытием воздушного пространства.

«Мы не намерены обсуждать результаты референдума. Если они хотят вести переговоры, то пусть отменят результаты голосования», — заявил аль-Абади.

Игра в независимость: почему Курдистан не станет отделяться от Ирака
Политика

Курдские власти уже отреагировали на заявления иракских властей. Министр транспорта Курдской автономии Мовлуд Мурад заявил, что контроль над международными аэропортами в городах Эрбиль и Сулеймания останется под контролем курдов, поскольку это необходимо для дальнейшей борьбы с боевиками «Исламского государства».

Референдум о независимости прошел в Курдистане в понедельник, несмотря на протесты властей Ирака, Турции и Ирана, а также настоятельные просьбы США отменить голосование. Курдские власти заявили, что результаты референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей выступили за независимость региона, станут сигналом для начала политических​ консультаций с Багдадом о мирном отделении Курдистана.

Заявление, осуждающее курдский референдум, 27 сентября принял и парламент Ирана, сообщает телеканал Al Sumaria. 210 депутатов посчитали голосование предпосылками для разделения Ирака. Учитывая поддержку курдского референдума Израилем, парламент призвал правительство Ирана сотрудничать с властями Ирака, чтобы предотвратить любое новое «сионистское приключение» в Ираке.

Как ранее указывал РБК арабист и преподаватель ВШЭ Леонид Исаев, референдум в Иракском Курдистане-это всего лишь «шантаж» со стороны Барзани и попытка выторговать себе более выгодные условия: «как минимум обрасти новыми территориями — присоединить к себе Киркук», — объяснил он.

Авторы: Артем Филипенок, Анжелика Басисини.
Теги: нефть , Ирак , Иракский Курдистан
Главное
Путин наказал главу Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» Общество
Материалы по теме
В Иракском Курдистане заявили о победе сторонников независимости Политика
Эрдоган пригрозил голодом Иракскому Курдистану Политика
На референдум о независимости Курдистана пришли более 3 млн человек Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку