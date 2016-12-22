Экс-премьер СССР получил удостоверение сенатора

Николай Рыжков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Полномочия экс-председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова в Совете Федерации продлены на 5 лет. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила ему соответствующее удостоверение, передает корреспондент РБК.

В Совфеде Рыжков продолжит представлять интересы Белгородской области — такие полномочия в очередной раз ему делегировал губернатор региона Евгений Савченко.

Рыжков занимает пост сенатора с 2003 года. Помимо него, на этот пост претендовали генеральный директор компании «Наследие» Валерий Сергачев и заместитель главы губернатора Савченко Наталия Полуянова

Также переназначены были сенаторы Людмила Бокова, Андрей Климов, Константин Косачев, Виктор Кресс, Эдуард Россель.

Николай Рыжков с 1985 года по 1991 год занимал должность председателя Совета министров СССР. С 2003 года он является членом Совета Федерации.



