Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом»

Ротация глав регионов в России является «нормальным и востребованным процессом», заявили в Кремле. За последнюю неделю заявления об отставке подали уже три главы региона

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Президент России Владимир Путин идет по пути «ротационного обновления губернаторского корпуса». Об этом журналистам, как передает «Интерфакс», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ротационный процесс в губернаторском корпусе он назвал «абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым процессом».

«Что касается [вопроса о привлечении во власть] молодых технократов, я бы сказал по-другому — молодых широкопрофильных специалистов», — подчеркнул официальный представитель Кремля. О новых людях в региональных администрациях Песков отозвался как о «молодых, талантливых, широкопрофильных специалистах». «Они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили», — отметил Песков.

На просьбу прокомментировать высказывания аналитиков, что губернаторская должность в России становится «все более технической», пресс-секретарь российского лидера отреагировал словами: «С такой точкой зрения мы не согласны».

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