США признали отсутствие точных данных о «кибератаках России» на Висконсин

«Российские хакеры» во время президентской кампании не совершали атаку на регистрационную систему избирателей в Висконсине, признали в США. При этом хакерская атака на ведомства штата действительно была, подчеркнули в Вашингтоне

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Министерство внутренней безопасности США опровергло данные о том, что во время президентских выборов российское правительство при помощи хакеров совершило атаку на систему регистрации избирателей Висконсина. Об этом представители ведомства, как пишет Associated Press (AP), сообщили чиновникам штата.

Ранее, в пятницу, 22 сентября, это же министерство, напоминает агентство, назвало Висконсин одним из более чем 20 американских штатов, которые в течение президентской кампании в США были подвержены «российским хакерским атакам». Однако уже во вторник, 26 сентября, ведомство представило совсем другие, «явно противоречивые данные», отмечает AP.

В частности, в электронном письме заместителю главы управления штатом представители Министерства внутренней безопасности США заявили, что целью атаки IP-адресов из России, как выяснили в ведомстве, «было агентство, которое не занималось выборами».

«Основываясь на нашем внешнем анализе относительно подвергшегося [хакерскому нападению] сайта, [мы можем говорить о том] что он принадлежит департаменту развития рабочей силы Висконсина, а не комиссии по выборам [как предполагалось ранее]», — утверждается в послании.

Однако позднее в комментарии Associated Press представитель американского Министерства внутренней безопасности Скотт Макконнелл заявил, что «обсуждения конкретных IP-адресов не дают полной картины потенциальной активности» хакеров. По его данным, ведомство, напротив, «подтвердило свою оценку того, что подключенные к интернету сети в 21 [американском] штате, [действительно] были объектами действий российских хакеров, которые пытались обнаружить уязвимость и [получить] доступ к инфраструктуре выборов в США».

«Либо они [Министерства внутренней безопасности США] были правы в пятницу, [когда говорили о том, что Висконсин подвергся атакам российских хакеров] и это прикрытие, или они были неправы в пятницу и мы заслуживаем [получения от них] извинений», — прокомментировал заявления американского ведомства председатель выборной комиссии Висконсина Марк Томсен.