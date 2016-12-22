Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке

Прощаясь с подчиненными, губернатор сказал: «Я ухожу. И даже уезжаю». И извинился перед теми, кому недодал «душевного тепла»

Виктор Толоконский (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке, сообщили «РИА Новости» и газете «Коммерсантъ» участники совещания с главой региона.

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко написал об отставке Толоконского на своей странице в сети Facebook. По его словам, прощаясь с подчиненными, губернатор сказал: «Я ухожу. И даже уезжаю».

«Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла, извините», — добавил Толоконский.

Видео: ngs24.ru

Позднее региональный портал «НГС.Новости» опубликовал видео, на котором Толоконский говорит журналистам, что состояние здоровья у него нормальное, а решение уйти в отставку принял самостоятельно.

Накануне, 26 сентября, о скорой отставке Виктора Толоконского сообщали источники РБК. При этом основным кандидатом на пост главы Красноярского края был назван руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

Кроме того, среди возможных кандидатур назывались первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, замглавы Минфина Андрей Иванов и депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

26 сентября президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен первый замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин.

Днем ранее глава государства отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, переведенного на пост спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио главы Самарской области был назначен бывший мэр Самары Дмитрий Азаров.

Позднее вице-премьер правительства России Дмитрий Козак предсказал продолжение отставок глав регионов.

«Идет оценка эффективности работы органов исполнительной власти субъектов РФ. Вероятно, что к таким выводам (о кадровых перестановках. — РБК) в результате этой оценки руководители регионов могут прийти», — заявил вице-премьер.



«Я думаю, что их будет несколько», — добавил Козак.

В начале сентября источники РБК, в том числе чиновники федерального уровня, сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов.