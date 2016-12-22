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Bloomberg узнал о секретном брифинге в конгрессе США по Касперскому
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Bloomberg узнал о секретном брифинге в конгрессе США по Касперскому
Политика, 09:53
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Bloomberg узнал о секретном брифинге в конгрессе США по Касперскому
В конгрессе США прошел секретный брифинг о перспективах работы «Лаборатории Касперского», которую подозревают в связях с Кремлем. Заседание прошло накануне дачи показаний главы компании в комитете по науке и технологиям конгресса
Фото: Владислав Шатило / РБК

Комитет по науке палаты представителей конгресса США провел секретный брифинг, посвященный работе «Лаборатории Касперского», которую подозревают в связях с российской разведкой, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По данным источника, конгрессмены обсуждали на брифинге последние новости и действия правительства США по отношению к антивирусам «Лаборатории Касперского». Детали разговора и имена выступавших источник не назвал, однако дал понять, что заявленная тема актуальна для американских властей.

Конгрессмены, опрошенные Bloomberg, отказались от комментариев.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский согласился дать показания конгрессу США. «Я ценю и принимаю приглашение к даче показаний перед комитетом палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, и если я смогу получить ускоренную визу, я с нетерпением жду публичного обсуждения утверждений о моей компании и ее продуктах», — сказал Касперский.

Заседание комитета по технологиям, о котором идет речь, было запланировано на 27 сентября — парламентарии планировали обсудить безопасность использования программного обеспечения, разработанного российской компанией.

До этого, 13 сентября, Министерство внутренней безопасности США запретило государственным учреждениям пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского». Такое решение в американском ведомстве объяснили низкой степенью безопасности — российская компания может получить доступ к секретным документам США и передать их в Россию, посчитали в правительстве.

Согласно условиям запрета, в течение месяца все госучреждения обязаны отчитаться о наличии программ «Лаборатории Касперского», а через два месяца — предоставить альтернативный вариант антивирусам производства российской компании. Через 90 дней продуктов «Лаборатории Касперского» не должно остаться в использовании.

В июле Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами США. До этого с предложением запретить сотрудничать с Касперским рекомендовал комитет по вооруженным силам американского сената.

До этого сам Касперский говорил, что его компания имеет небольшие шансы сохранить в США существующую долю рынка из-за консервативного отношения властей страны к IT-компаниям.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: «Лаборатория Касперского» , IT-компании , конгресс США
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