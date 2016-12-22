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В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России
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В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России
Политика, 06:33
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В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России
В Пентагоне вслед за Госдепом обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет. Там пообещали, что США предпримут все усилия, как оборонительные, так и наступательные, чтобы Россия не получила военного превосходства
ЗРК С-300ПС (Фото: Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС)

Глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США и и их союзники обязаны заставить Россию соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не допустить ее военного превосходства. Такое заявление (.pdf) Данфорд сделал в ходе слушаний в конгрессе США.

«Мы должны продолжать убеждать Россию как напрямую, так и вместе со своими союзниками вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнению положений ДРСМД», — отметил Данфорд. «Положение дел, при котором мы соблюдаем договор, а они нет, неприемлемо», — добавил генерал.

Нарушение договора о ликвидации РСМД способствует тому, что Россия наращивает свои ядерные и обычные вооружения, что создает угрозу США и их союзникам в европейском и тихоокеанском регионах, подчеркнул Данфорд. «Мы с нашими союзниками и конгрессом будем предпринимать все усилия, как оборонительные, так и наступательные, чтобы Россия не получила военного превосходства», — подчеркнул генерал.

Тиллерсон упрекнул Россию в нарушении договора о ликвидации ракет
Политика

Накануне с обвинениями в адрес России о нарушении договора о ликвидации ракет выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. У российской стороны также есть претензии к Вашингтона в рамках исполнения американской стороной данного договора. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Тиллерсоном говорил, что Москва ​подозревает, что США выполняют договор о ликвидации ракет небезукоризненно.​ «Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — сказал Лавров.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ракеты , Пентагон , ДРСМД
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