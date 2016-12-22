Сирия поддержала перемирие между армией Ливана и ИГ

Боевики «Исламского государства» (ИГ), окруженные на границе Ливана и Сирии, будут перенаправлены на восток Сирии. Это соглашение поддержал Дамаск. Ранее Ливан объявил о перемирии с ИГ для проведения переговоров

Сирия поддержала соглашение о перемирии между террористической группировкой ИГ (запрещена в России) и ливанской шиитской группировкой «Хезболла». Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Согласно договоренностям, окруженные на границе Сирии и Ливана боевики ИГ будут перенаправлены «в восточные районы» страны. Точное место, где будут размешены боевики не называется. Ряд восточных районов Сирии контролируются ИГ.

«После успеха наших вооруженных сил и «Хезболлы», достигнутых в Западном Каламуне, соглашение ливанской группировки и ИГ <…> было одобрено», — цитирует SANA источника в Минобороны.

Анклав исламистов оказался зажат на границе Сирии и Ливана военными обеих стран. Из соглашения неясно, поддержит ли Сирия эвакуацию игиловцев и с территории Ливана. «Перемирие позволит остановить кровопролитие» в рядах сирийских войск и бойцов «Хезболлы», — отметил источник SANA.

Перемирие между армией Ливана и ИГ начало действовать в воскресенье утром. Как сообщало Reuters, оно было достигнуто при «полном согласии сторон». Ливанские военные, в частности, планировали провести с боевиками переговоры об освобождении девяти плененных ими военнослужащих.

Неделю назад началось наступление войск Сирии и Ливана при поддержке «Хезболлы» на позиции исламистов. Основной удар по боевикам при участии артиллерии и авиации ливанская армия нанесла в районе города Рас-Баальбек.

В войне в Сирии на стороне Дамаска силы ливанской шиитской группировки «Хезболла» принимают участие с 2011 года.