Times узнала об увеличении военного контингента Британии в Афганистане

Британия отправит дополнительные подразделения спецназа в Афганистан вслед за США. По данным СМИ, Пентагон нарастит группировку в Афганистане на 4 тыс. человек, до 12 тыс. Неизвестно, сколько военных готов отправить Лондон

Британские военные в Афганистане (Фото: Omar Sobhani / Reuters)

Подразделения Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) спецназа Великобритании готовы вернуться в Афганистан, чтобы поддержать новую стратегию США, которую предложил Дональд Трамп. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в армии.

Лондон пока что не получал официального запроса от США на увеличение военного контингента, но британские министры уверены, что это произойдет. По данным источников газеты, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрит увеличение группировки спецназа в Афганистане. Спецназ сосредоточится на уничтожении лидеров талибов и боевиков ИГ и «Аль-Каиды» (запрещены в России), которые их укрывают.

«Силы специально назначения — это ключевой элемент нашего военного потенциала в такой операции», — цитирует газета источника в правительстве.

Для поддержки спецназа в Афганистан могут быть также направлены беспилотники и боевые самолеты. Вопрос о том, какие подразделения будут отправлены в Афганистан, решают руководители SAS и Особой лодочный службы (Special Boat Service).

Ранее президент США Дональд Трамп огласил новую стратегию в Афганистане, согласно которой американские военные сосредоточатся на борьбе с террористами, а не на строительстве афганского государства. По словам Трампа, в Афганистане и Пакистане действует по меньшей мере 20 террористических организаций. Тем не менее США продолжат работу по укреплению афганских органов безопасности.

Для этих целей США направят в Афганистан дополнительный военный контингент. Трамп не назвал точное число военных, но, по данным газеты The Washington Post, речь идет ​о 4 тыс. военнослужащих.

The Sunday Times отмечает, что министр обороны Британии Майкл Фэллон поприветствовал решение Трампа. Британии приняла решение об отправке дополнительных отрядов спецназа в Афганистан после того, как военная разведка узнала, что «Талибан» организовал подпольные ячейки в каждом крупном городе страны. В разведке пришли к выводу, что Афганистан быстро перейдет в руки к талибам, если США выведут войска из страны.

Как утверждает газета, британские министры использовали эту информацию для того, чтобы убедить Трампа увеличить контингент США в Афганистане.

В группировке британских военных в Афганистане сейчас около 500 человек, которые в основном занимаются обучением местных офицеров. Военный источник газеты утверждает, что в этом году британский спецназ проводил операции в Афганистане.

Минобороны Великобритании не смогло ни подвертить, ни опровергнуть информацию об отправке новых подразделений в Афганистан.