Глава Пентагона привез в Киев «оборонное оборудование» для армии Украины

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал, что министр обороны США Джеймс Мэттис приезжал в Киев «не с пустыми руками». Глава Пентагона привез на Украину «определенное оборонное оборудование», уточнил Волкер

Джеймс Мэттис (Фото: Jonathan Ernst / AP)

Во время визита на Украину, который состоялся 23-24 августа, министр обороны США Джеймс Мэттис привез для Вооруженных сил Украины военное оборудование. Об этом рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер

«Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова Волкера из интервью украинскому телеканалу «Прямой» (бывший Tonis).​

Волкер не уточнил, какое именно оборудование привез Мэттис.

Вопрос о поставках на Украину тяжелых летальных вооружений из США обсуждается с самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году, однако за рамки обсуждения он пока так и не вышел.

По итогам переговоров Мэттиса и президента Украины Петра Порошенко в Киеве стороны также не сказали ничего определенного. «Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить», — ответил Мэттис на вопрос о том, начнутся ли такие поставки.

Порошенко в свою очередь заявил, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины. «Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я как президент Украины доволен», — пояснил президент.

Мэттис присутствовал на военном параде, который прошел в Киеве 24 августа в честь 26-ой годовщины независимости Украины. В этом году впервые по случаю Дня независимости в параде приняли участие иностранные военные части из восьми стран НАТО (США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, Латвии, Румынии и Эстонии), а также Молдавии и Грузии.

«Идея этого парада была в том, чтобы впервые в истории Украины по майдану Незалежности, по Крещатику шли наши союзники, партнеры, которые поддерживают Украину сейчас, в борьбе с российской агрессией», — объяснил Порошенко​, добавив, что «никогда это не было так важно и так символично».