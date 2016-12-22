Глава парламента Чечни ответил на обвинения в издевательствах над геями

Магомед Даудов Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Спикер парламента Чечни назвал «дешевой клеветой» доклад Human Rights Watch (HRW). Ранее правозащитная организация обвинила его в причастности к издевательствам над геями в республике

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в Instagram прокомментировал информацию правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обвинившей его в причастности к издевательствам над геями в Чечне.

«Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого Народа! — пишет Даудов. — Именно поэтому продажные ревнители «прав человека» пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда!».

«Я хочу, чтобы эти «правдорубы» знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их», — отмечает он.

Спикер чеченского парламента называет доклад HRW «дешевой клеветой» и добавялет, что готов к расследованию по этому делу. «Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!!», — заключил он.

26 мая HRW опубликовала доклад, в котором утверждалось, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов участвовал в издевательствах над мужчинами, задержанными по подозрениям в нетрадиционной сексуальной ориентации.

В тот же день публикацию HRW прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов. Он назвал доклад «домылами журналистов» и заявил, что спикер чеченского парламента не собирается его обсуждать.

«СМИ пишут все что угодно», — сказад Джамалдинов, пояснив, что, по его мнению, «на все реагировать» нет необходимости. «Плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», — заключил собеседник радиостанции.

Ранее о причастности Даудова к преследованию чеченских геев сообщала «Новая газета». Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя тогда публикацию «Новой газеты», назвал ее «абсолютной ложью». Он подчеркнул: «Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Сам Рамзан Кадыров позднее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал публикацию «Новой газеты» «провокацией».