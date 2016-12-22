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Reuters узнал об отсутствии согласия внутри G7 по России
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14:18
Анна Трунина
Reuters узнал об отсутствии согласия внутри G7 по России

Заседание в рамках саммита лидеров стран G7

Фото: Domenico Stinellis / АР
Страны «Большой семерки» еще не пришли к общему мнению в вопросах, касающихся России и развития торговли. По данным источника Reuters, пока неясно будет ли в дальнейшем обсуждаться возможность принятия мер против Москвы из-за украинского кризиса

Страны «Большой семерки» (G7) до сих пор не пришли к согласию и не определили свою позицию в вопросах, связанных с Россией и международной торговлей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах саммита G7.

По словам собеседника агентства, до публикации окончательного коммюнике осталось несколько часов, а дипломаты еще не решили, будет ли в заявлении содержаться пункт о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России из-за ситуации на юго-востоке Украины и присоединения Крыма.

Также к настоящему времени неясно, будет ли включено в коммюнике обязательство бороться с политикой протекционизма. Источник подчеркнул, что эти вопросы должны быть рассмотрены дипломатами до конца рабочей сессии саммита G7 в субботу, 27 мая.

Страны-участницы G7, указывает собеседник, определили свою позицию по Парижскому соглашению по климату, принятому в 2015 году: в финальном коммюнике будет указано, что шесть из семи стран Группы поддерживают эту инициативу.

Глава внешнеполитического ведомства Италии Анджелино Альфано в интервью ТАСС, при этом, заявил, что страны G7 признали важность диалога с Россией, однако отметили, что это не означает «уменьшения давления» на Москву из-за Украины.

За день до окончания саммита стран «Большой семерки» президент Украины Петр Порошенко опубликовал в американском издании Politico статью, в которой обратился к лидерам G7 с призывом остановить «агрессию России» и «инвестировать» в безопасность Украины. для того, чтобы лучше защитить Европу. По мнению украинского лидера, Москва ведет «гибридную войну» в виртуальном пространстве, последствия которой ощущаются далеко за пределами Украины.

Ежегодный саммит лидеров стран G7, в которую входят США, Франция, Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония, открылся в итальянском Таормине в пятницу, 26 мая, и пройдет до вечера субботы, 27 мая. Помимо представителей Группы на саммите также присутствуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, руководители Африканского Союза, Африканского Банка Развития, Международного Валютного фонда, Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития. 

Теги
Россия, G7, саммит
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