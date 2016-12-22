В США умер Збигнев Бжезинский

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В США в возрасте 89 лет умер известный американский политолог, социолог и бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский

В США скончался известный американский политолог, бывший советник президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Об этом сообщила в своем Instagram его дочка Мика Бжезинская. Он умер в возрасте 89 лет.

«Мой отец тихо ушел в мир иной этой ночью», — написала она.

По данным The New York Times, Бжезинский умер в больнице американского штата Виргиния.

Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. С1966 по 1968 годы Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США, а с 1977 по 1981 годы занимал пост советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Бжезинский родился 28 марта 1928 года в Варшаве, однако с 1938 года жил в Канаде, а затем уехал в США. В 1950 году он закончил университет Макгилла по специальности политология. Его докторская диссертация была посвящена формированию тоталитарной системы в СССР. Через три года он получил докторскую степень в университете Гарварда.

В 1958 году Бжезинский стал американским гражданином, после чего стал принимать активное участие в работе Совета по международным отношениям, а затем и в заседениях Бильдербергского клуба, объединяющего влятельных политиков и бизнесменов, а также в работе Трехсторонней комиссии, пишет The Washington Post.

Во время своей работы на посту советника Джимми Картера Бжезинский отстаивал антисоветскую позицию. Бжезинскому принадлежит решающая роль в решении послать американский спецназ для спасения заложников из посольства США в Тегеране в 1981 году, указывает NYT. Проваленная военная операция по их спасению и неспособность разрешить дипломатический кризис в отношениях с Ираном впоследствии отрицательно сказались на политической карьеры Картера — на выборах 1981 года он проиграл Рональду Рейгану.

В 2003 году Бжезинский выступил с критикой введения войск США в Ирак. В 2014 году на фоне ухудшения отношения России и Украины он советовал Западу не заключать с Киевом военных союзов. Он говорил, что в противном случае это может привести к опасной напряженности в отношениях с Москвой.

Бжезинский является автором более 30 книг, в том числе «Великой шахматной доски», о гегемонии США и о стратегиях, которые могли быть применены для достижения могущества в XXI веке. В своем монографии он утверждал, что Америка в геополитической стратегии ориентирована на Евразию, а тот, кто контролирует этот регион, может достигнуть власти над всем миром. Он отмечал, что США необходимо распространить свои влияние в бывших республиках СССР, а также в центральной Азии.