WP узнала о предложении Кушнера создать секретный канал связи с Москвой

Джаред Кушнер Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер предлагал послу России в США Сергею Кисляку использовать специальные дипломатические средства связи для установления «секретного канала связи» с Москвой, пишет The Washington Post

Старший советник президента США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком возможность создания «секретного канала связи» с Москвой во время предвыборной кампании. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой источнники среди американских чиновников.

Такое предложение, по данным газеты, Кушнер сделал Кисляку во время встречи, которая прошла в Trump Tower в начале декабря. На этой встрече также присутствовал экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, указывает газета. Российский посол передал эту информацию в Москву по дипломатическим каналам связи, и сообщение было перехвачено американскими спецслужбами.

Посол России в США, пишет издание, «был ошеломлен» предложением Кушнера использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской дипломатической миссии в США.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что ФБР начало проверку в отношении Джареда Кушнера из-за «серии встреч», которые он провел с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. О встрече Кушнера с послом России в США было известно с марта, отмечает WP, однако ее значение было преуменьшено. Теперь ФБР приняло решение изучить встречи Кушнера с послом и российским банкиром более тщательно.

По данным агентства Reuters, Кушнер также скрыл по меньшей мере три телефонных разговора с послом России в США во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году и после нее. Об этом агентству рассказали семь действующих и бывших чиновников США на условиях анонимности.

Ранее Reuters сообщал, что президент США Дональд Трам создаст специальный «оперативный штаб», в задачи которого будет входить оперативное реагирование на утечки секретной информации из администрации президента в американские СМИ, а также взаимодействие комиссией, расследующей дело о связях представителей предвыборного штаба Трампа с Россией. Расследование по этому делу ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Для расследования связей предвыборного штаба Трампа с Россией Министерство юстиции США также назначило специального прокурора. Им стал бывший глава ФБР Робер Мюллер. Минюст поручил Мюллеру расследовать «любые связи» или «координацию» представителей предвыборного штаба Трампа с представителями российского правительства.