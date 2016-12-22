Reuters узнал о плане Трампа по отражению обвинений в связях с Россией

Дональд Трамп создаст специальный «штаб» для взаимодействия со спецпрокурором, который ведет расследование его связей с Россией. Другой задачей штаба станет оперативное реагирование на утечки в СМИ

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

В Белом доме будет создан специальный «оперативный штаб», целью которого будет взаимодействие с Минюстом США, ведущего расследование предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в администрации президента США и в окружении Трампа.​

После возвращения Трампа из его первого зарубежного турне, его команда пополнится «опытными профессионалами» из числа юристов и бывших менеджеров избирательной кампании.

Другой задачей «оперативного штаба» станет реагирование на многочисленные утечки информации из администрации президента США в американские СМИ.

По данным агентства, в состав этого штаба войдет зять и советник президента США Джаред Кушнер, советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, а также бывший менеджер его предвыборного штаба Кори Левандовски. При этом, по данным NBC News и The Washington Post, зять Трампа Джаред Кушнер сам оказался под пристальным вниманием Минюста из-за «серии встреч», которую провел с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком.

Белый дом отказался прокомментировать эту информацию Reuters.

Телеканал Fox News ранее сообщал, что президент Трамп нанял частного адвоката, чтобы он представлял его интересы во время расследования, которое ведет Минюст. По данным телеканала, им стал нью-йоркский адвокат Марка Касовиц. Белый дом и сам Касовиц эту информацию не комментировали.

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками 18 мая. Им стал экс-директор ФБР Роберт Мюллер. Минюст поручил Мюллеру расследовать «любые связи» или «координацию» представителей предвыборного штаба Трампа с представителями российского правительства.

Спецслужбы США ранее неоднократно обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы. Москва официально отвергала все обвинения во вмешательстве в политические процессы в США. Министр иностранных дел России заявлял, что Россия не вмешивается в дела других стран, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве Кремля в избирательные процессы в США «смешной чушью».