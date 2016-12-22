Браудер сообщил о блокировании Интерполом запроса России на его арест

Уильям Браудер заявил, что Интерпол заблокировал «оскорбительный» запрос России на его арест. Ранее The Guardian сообщала, что Москва внесла финансиста в базу Международной организации уголовной полиции «в одностороннем порядке»

Уильям Браудер (Фото: Remy de la Mauviniere / AP)

Британский предприниматель и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что Интерпол заблокировал запрос России на его арест. Об этом финансист написал на своей странице в Twitter.

«Интерпол только что подтвердил, что они [работники Международной организации уголовной полиции] заблокировали оскорбительный запрос России [на мой] на арест», — объявил он. Таким образом, Интерпол, как напомнил Браудер, уже в пятый раз отклоняет требования Москвы внести его в базу разыскиваемых лиц Международной организации уголовной полиции.

Помимо этого Интерпол, как уточнил Браудер, также «направил предупреждение» всем входящим в него государствам о том, что каналы организации уголовной полиции не смогут быть использованы Россией для продвижения его дела.​

О том, что после многократных безуспешных запросов России об аресте основателя Hermitage Capital Москва «в одностороннем порядке» автоматически внесла Браудера в базу Интерпола, стало известно 22 октября. Это, как уточняла тогда газета The Guardian, удалось сделать благодаря процедуре diffusion — рассылке без участия генерального секретариата организации. На следующий день после этого, 23 октября, на своей странице в Twitter Браудер сообщил о том, что после внесения его Россией в базу Интерпола американские власти аннулировали его визу.

Однако позже эту информацию опровергла американская погранслужба. Разрешение на въезд в США для британского предпринимателя и основателя фонда Hermitage Capital в рамках специальной безвизовой программы Electronic System for Travel Authorization (ESTA, Электронная система разрешения на въезд в США) остается действительным, заявлял представитель американской службы таможенной и пограничной охраны. Пользоваться разрешением этой электронной системы, согласно американскому законодательству, могут жители 38 стран, в том числе Австралии, Бельгии и Великобритании. Для въезда на территорию Соединенных Штатов гражданам этих государств достаточно в электронном виде (при помощи сайта ESTA) уведомить Вашингтон о своей поездке и заплатить за получение соответствующего разрешения сбор в размере $14.​

Задержания Браудера по линии Интерпола Россия добивается с 2013 года. Тогда основатель Hermitage Capital был заочно осужден в России за уклонение от уплаты налогов. Однако в задержании предпринимателя генеральный секретариат организации всякий раз отказывает. Такое решение Интерпол объясняет тем, что, по версии организации, дело Браудера носит политический характер.

В начале сентября к рассмотрению второго уголовного дела в отношении британского предпринимателя приступил Тверской районный суд Москвы. Согласно обвинительному заключению, Браудер и его партнер Иван Черкасов применили схему ухода от налогов, а узнав о расследовании этого производства правоохранительными органами, совершили вывод средств со счета компании «Дальняя степь». Ущерб от их действий Федеральная налоговая служба России позже оценила в более чем 4 млрд руб.

Браудер, в свою очередь, связывает преследование его в России с делом погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В 2008 году он был арестован в связи с уклонением фонда от уплаты налогов, что, по мнению Браудера, стало «местью» за то, что юрист раскрыл схему вывода денег из бюджета России за границу. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО. В 2012 году Вашингтон принял закон о санкциях в отношении российских чиновников, которые, по мнению США, были причастны к нарушениям прав человека. Активы попавших в «список Магнитского» на территории США арестовывались, также им запрещался въезд в Соединенные Штаты. В октябре 2017 года аналогичный закон вступил силу в Канаде.