Россия запустила четыре баллистические ракеты во время военных учений

Россия провела масштабные военные учения с участием своих ядерных сил. В ходе учений были запущены четыре баллистические ракеты, которые поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на полуострове Камчатка

Ракетный комплекс «Тополь» на космодроме Плесецк. 2008 год (Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ)

Министерство обороны России отчиталось об успешно проведенных учениях, в которых были задействованы стратегические ядерные силы России. Сообщение ведомства поступило в РБК.

«26 октября 2017 года в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими ядерными силами России», — сообщили в Минобороны.

В ходе учений были запущены четыре баллистические ракеты, которые поразили учебные цели на военных полигонах, расположенных на территории России. «Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены», — отметили в военном ведомстве.

С космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь». Она поразила учебную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Еще две баллистические ракеты были залпом запущены с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота из акватории Охотского моря. Эти ракеты поразили учебные цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Четвертая баллистическая ракета была запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота. Учебная цель для нее также находилась на камчатском полигоне Кура.

В учениях также принимали участие наземные, морские и авиационные подразделения Российской армии, оснащенные стратегическим и тактическим ядерным вооружением.

Учебные боевые задачи также выполняли самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Самолеты взлетали с российских авиабаз Украинка (Амурская область), Энгельс (Саратовская область) и Шайковка (Калужская область). Запущенные ими крылатые ракеты поразили наземные цели на полигонах Кура, Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).​

В середине сентября Россия провела масштабные военные учения «Запад-2017» совместно с Белоруссией. Во время учений, которые продолжались шесть дней (с 14 по 20 сентября), отрабатывалось боевое взаимодействие на шести полигонах обеих стран.

В учениях принимали участие не менее 13 тыс. российских военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и около десяти боевых кораблей.