Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,01 57,65 EUR Нал. 68,12 67,48 USD Бирж. 57,86 +0,11 EUR Бирж. 67,41 -0,81 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,17 -0,02 BTC/USD Бирж. 5844,00 +98,66 ММВБ 2046,69 -0,14% РТС 1118,19 +0,01% Brent 59,30 +1,47% DJIA 23417,15 +0,38% Nasdaq 6564,86 +0,01% FTSE 7486,50 +0,53%
Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками»
Лента новостей
На пропавшем в Норвегии российском Ми-8 не сработал аварийный радиомаяк 21:42, Общество Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками» 21:42, Политика СК возбудил дело после крушения российского вертолета в Норвегии 21:37, Общество Компании за месяц забрали из госбанков $7,5 млрд 21:35, Финансы Россия запустила четыре баллистические ракеты во время военных учений 21:27, Политика В Москве при пожаре на складе пострадал один человек 21:25, Общество Цена барреля нефти Brent впервые за месяц выросла до $59 21:23, Экономика СМИ сообщили о возможном хищении во время реконструкции вокзала в Перми 21:13, Общество МКБ объявил итоги SPO c участием иностранных инвесторов 21:07, Финансы Moody's отозвало рейтинги компании «Вертолеты России» 21:01, Финансы Октябрьская революция: как 19 съезд КПК поменял устройство власти в Китае 21:00, Мнение Структуры «Роснефти» пополнили капитал МКБ на 22 млрд руб. 20:58, Финансы Во временную администрацию «ФК Открытие» перешли 23 менеджера ВТБ24 20:54, Финансы МЧС отправит водолазов на поиски упавшего в Норвегии Ми-8 20:35, Общество Апфельбаум не признала себя виновной в хищении по делу «Седьмой студии» 20:29, Общество Директору РАМТ Софье Апфельбаум предъявили обвинение в мошенничестве 20:16, Общество Минэнерго рассказало о последнем сеансе связи с пропавшим в Норвегии Ми-8 20:13, Общество Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя 20:09, Политика США ввели санкции против семерых граждан и трех юрлиц КНДР 20:05, Политика Курс евро к доллару упал до минимума за три месяца 20:00, Деньги Связанный с Потаниным фонд увеличил долю в розничной сети «Заодно» 19:55, Бизнес На поиски упавшего Ми-8 в Норвегии направили российское судно 19:48, Общество МИД назвал запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter «агрессивным шагом» 19:48, Политика Глава Каталонии отказался распускать парламент региона 19:39, Политика Опубликован список пассажиров и членов экипажа упавшего в Норвегии Ми-8 19:23, Общество В авиакомпании рассказали о состоянии упавшего в Норвегии Ми-8 19:21, Общество «Победить страх»: Катерина Гордеева о диагностике и лечении рака 19:20, РБК и Philips Haval H9 и H6 Coupe: что нужно знать о новинках 19:16, Авто
Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками»
Украинский кризис, 21:42
0
Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками»
Рамзан Кадыров заявил о том, что, по его мнению, организаторы покушения на украинского депутата Игоря Мосийчука «находятся на Украине». «Сказки про «чеченский след» в покушении он счел попыткой Киева уйти от ответственности
Рамзан Кадыров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на обвинения его в причастности к покушению на украинского депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Подобные заявления Киева он счел попыткой Украины уйти от ответственности за происходящее. Слова политика приводятся в сообщении на сайте главы и правительства Чеченской республики.

«Он [Мосийчук] уже выполнил отведенную ему роль», — заявил Кадыров, комментируя ситуацию в ходе заседания коллегии республиканского МВД. В связи с этим украинский парламентарий, по мнению главы Чечни, «стал кому-то ненужным» и «стал мешать кому-то». «Вернее, [мешать] отдельной организации, которых там десятки», — пояснил Кадыров, заметив, что «депутата Мосийчука взорвали сами [украинцы] и [сами же] подняли шум: «Чеченская Республика», «След Кадырова».

«Мы давно забыли о его [Мосийчука] существовании. Мосийчук — клоун, жалкий шут, показавший свое ничтожество, стреляя по портрету Кадырова», — сказал глава Чечни. Мосийчук, а также лишенный гражданства Украины бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили (митинги его соратников продолжаются на Украине с 17 октября) «давно доказали, что из себя представляет нынешнее руководство» республики, отметил политик. Организаторы покушения на депутата, как добавил глава Чечни, по его мнению, «находятся на Украине».

«Сказки про «чеченский след» в покушении — очередная увертка Киева [для того, чтобы] уйти от ответственности за происходящее на Украине», — пересказаны слова Кадырова на сайте главы и правительства Чеченской республики. «Произошло покушение на Мосийчука — и заговорили: «след чеченский», «Кадыров». Теперь об этом больше Запад будет писать, Европа, и им это будет интересно», — подчеркнул глава Чечни. Однако, по мнению Кадырова, на Украине после взрыва в Киеве «наступила новая эпоха» — какие-то силы взрывами и убийствами стремятся подменить реальную работу по решению социальных проблем населения, отвлечь внимание общества от глубокого политического и экономического кризиса, заключил Кадыров.

Депутат Мосийчук рассказал о возможных заказчиках покушения на себя
Политика

Взрыв на улице Мицкевича у студии телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел 25 октября. Взрывное устройство, заложенное в припаркованный у обочины мотоцикл, было приведено в действие, когда из здания телеканала вместе с охраной выходил Мосийчук и политолог Виталий Бала. В результате происшествия погибли два человека — охранник парламентария и прохожий, который оказался рядом с местом происшествия. Помимо них при происшествии пострадали еще три человека. Состояние депутата, которого после инцидента доставили в больницу, оценивалось как тяжелое. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «теракт».​

МИД потребовал доказательств причастности Москвы к теракту в Киеве
Политика

В тот же день советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие рассматривает версию, согласно которой теракт организовали российские спецслужбы. Также о «российском следе» заявлял другой советник главы украинского МВД Иван Варченко. «Я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика», — утверждал он, отмечая также, что в убийстве Мосийчука мог быть заинтересован Кадыров.

В Кремле назвали обвинения России в покушении на Мосийчука русофобией
Политика

Сам украинский парламентарий после операции передал заявление, в котором выражал уверенность, что заказчики покушения на него «сидят в Москве». Однако исполнителями теракта, по мнению Мосийчука, могли быть и киевские агенты, в том числе люди, проникшие в «патриотическую среду».

В Кремле позже эти обвинения назвали очередным проявлением «захлестнувшей Украину и Киев русофобии».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Украина , Чечня , покушение , Киев , взрыв , Рамзан Кадыров , Игорь Мосийчук
Главное
Во временную администрацию «ФК Открытие» перешли 23 менеджера ВТБ24 Финансы
Материалы по теме
В Кремле назвали обвинения России в покушении на Мосийчука русофобией Политика
Депутат Мосийчук рассказал о возможных заказчиках покушения на себя Политика
В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку