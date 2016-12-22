Кадыров назвал обвинения Киева в покушении на Мосийчука «сказками»

Рамзан Кадыров заявил о том, что, по его мнению, организаторы покушения на украинского депутата Игоря Мосийчука «находятся на Украине». «Сказки про «чеченский след» в покушении он счел попыткой Киева уйти от ответственности

Рамзан Кадыров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на обвинения его в причастности к покушению на украинского депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Подобные заявления Киева он счел попыткой Украины уйти от ответственности за происходящее. Слова политика приводятся в сообщении на сайте главы и правительства Чеченской республики.

«Он [Мосийчук] уже выполнил отведенную ему роль», — заявил Кадыров, комментируя ситуацию в ходе заседания коллегии республиканского МВД. В связи с этим украинский парламентарий, по мнению главы Чечни, «стал кому-то ненужным» и «стал мешать кому-то». «Вернее, [мешать] отдельной организации, которых там десятки», — пояснил Кадыров, заметив, что «депутата Мосийчука взорвали сами [украинцы] и [сами же] подняли шум: «Чеченская Республика», «След Кадырова».

«Мы давно забыли о его [Мосийчука] существовании. Мосийчук — клоун, жалкий шут, показавший свое ничтожество, стреляя по портрету Кадырова», — сказал глава Чечни. Мосийчук, а также лишенный гражданства Украины бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили (митинги его соратников продолжаются на Украине с 17 октября) «давно доказали, что из себя представляет нынешнее руководство» республики, отметил политик. Организаторы покушения на депутата, как добавил глава Чечни, по его мнению, «находятся на Украине».

«Сказки про «чеченский след» в покушении — очередная увертка Киева [для того, чтобы] уйти от ответственности за происходящее на Украине», — пересказаны слова Кадырова на сайте главы и правительства Чеченской республики. «Произошло покушение на Мосийчука — и заговорили: «след чеченский», «Кадыров». Теперь об этом больше Запад будет писать, Европа, и им это будет интересно», — подчеркнул глава Чечни. Однако, по мнению Кадырова, на Украине после взрыва в Киеве «наступила новая эпоха» — какие-то силы взрывами и убийствами стремятся подменить реальную работу по решению социальных проблем населения, отвлечь внимание общества от глубокого политического и экономического кризиса, заключил Кадыров.

Взрыв на улице Мицкевича у студии телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел 25 октября. Взрывное устройство, заложенное в припаркованный у обочины мотоцикл, было приведено в действие, когда из здания телеканала вместе с охраной выходил Мосийчук и политолог Виталий Бала. В результате происшествия погибли два человека — охранник парламентария и прохожий, который оказался рядом с местом происшествия. Помимо них при происшествии пострадали еще три человека. Состояние депутата, которого после инцидента доставили в больницу, оценивалось как тяжелое. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «теракт».​

В тот же день советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие рассматривает версию, согласно которой теракт организовали российские спецслужбы. Также о «российском следе» заявлял другой советник главы украинского МВД Иван Варченко. «Я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика», — утверждал он, отмечая также, что в убийстве Мосийчука мог быть заинтересован Кадыров.

Сам украинский парламентарий после операции передал заявление, в котором выражал уверенность, что заказчики покушения на него «сидят в Москве». Однако исполнителями теракта, по мнению Мосийчука, могли быть и киевские агенты, в том числе люди, проникшие в «патриотическую среду».

В Кремле позже эти обвинения назвали очередным проявлением «захлестнувшей Украину и Киев русофобии».