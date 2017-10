Экспорт боевиков: какие страны пополняют ряды ИГ

Россия — лидер по числу граждан, примкнувших к ИГ, утверждается в докладе американской Soufan Group. Но точных данных ни у кого нет, а Soufan объединяет оценки из разных источников, сделанные в разное время, говорят эксперты

Американская консалтинговая компания Soufan Group совместно с международным экспертным сообществом The Global Strategy Network опубликовала новый доклад о количестве иностранных бойцов в рядах «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

Согласно приведенным в материале данным, Россия занимает первое место по числу граждан, примкнувшим к ИГ в Сирии и Ираке, — всего 3417 человек. На втором месте — Саудовская Аравия (3244 человека), третью строчку занимает Иордания (3 тыс. граждан примкнули к ИГ). На четвертом месте Тунис (2926 человек), на пятом — Франция, «поставившая» в ИГ 1910 бойцов. Всего, по данным Soufan Group, в Сирию и Ирак для участия в деятельности ИГ до и после провозглашения халифата (2014 год) въехало около 40 тыс. человек из 110 стран мира.

Причиной публикации доклада Soufan Group называет обеспокоенность тем, куда денется вся эта масса боевиков, после того как ИГ будет окончательно разгромлена. «Уже по крайней мере 5600 граждан 33 стран возвратились домой, и это представляет огромную проблему для правоохранительных органов и уровня террористической опасности», — говорится в докладе. Так, по данным Soufan Group, в Россию вернулись 400 воевавших за ИГ боевиков, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271.

Однако, как указывают составители доклада, приведенные в документе цифры являются «приблизительными данными», взятыми из «открытых источников». Среди использованных авторами материала источников — заявления официальных лиц, сообщения в СМИ, официальные данные государственных ведомств стран и международных организаций, а также собственные источники авторов в госструктурах разных стран. Кроме того, данные по странам показаны по состоянию на разные моменты времени — от января 2015 года (Туркменистан) до октября 2017 года (Италия).

Так, данные по России указаны по состоянию на март 2016 года. Авторы доклада ссылаются на заявление заместителя начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова, сделанное во время его выступления в Совете Федерации 17 марта 2016 года. Тогда Макаров сообщил о 3417 россиянах, выехавших из страны «для участия в боевых действиях на территории активности ИГ, то есть в Ирак, Сирию и другие страны Ближнего Востока». Однако в примечаниях авторы указывают, что, согласно «неофициальным оценкам» неназванных «источников в службе безопасности», число примкнувших к ИГ россиян превышает 5 тыс. человек по состоянию на июль 2017 года.

Данные по гражданам Саудовской Аравии основываются на информации от неназванного источника в МВД королевства от ноября 2016 года. Цифры по тунисцам в ИГ озвучил президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси во время своего новогоднего выступления в декабре 2016 года. В число 2926 тунисцев, примкнувших к ИГ, входят также боевики, сражающиеся в Ливии и других ближневосточных странах.

Кто автор

Главным автором доклада под названием «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения» является Ричард Барретт — экс-директор по глобальным контртеррористическим операциям службы внешней разведки Великобритании, а также бывший координатор группы ООН по мониторингу «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) и движения «Талибан» (запрещенная в России организация), пишет The New Yorker. Он же основал The Global Strategy Network в 2016 году в Лондоне.

Soufan Group была основана в 2005 году бывшим агентом ФБР ливанского происхождения Али Суфаном. Журнал The New Yorker назвал Суфана агентом, который ближе прочих подошел к тому, чтобы разоблачить заговор по организации террористических атак 11 сентября 2001 года.