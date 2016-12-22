Москва вручила США ноту протеста из-за архивов генконсульства

МИД России вручил ноту протеста посольству США в Москве, сообщила во время брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова (его прямая трансляция идет в Periscope российского дипломатического ведомства).
На этот шаг МИД пошел после того, как архивы Генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого по решению Вашингтона, были вывезены из здания дипломатического представительства частной транспортной компанией, без участия российских дипломатов.
«Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании. В ответ на все эти действия США была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне», — сказала Мария Захарова
О том, что американские власти не дали российским дипломатам вывезти из здания генконсульства России в Сан-Франциско дипломатические архивы, сообщило 24 октября посольство России в США. Дипломатическое ведомство заявило, что американские власти «самостоятельно упаковали и вывезли в Вашингтон» консульские бумаги, после чего, в понедельник, 23 октября, передали архив посольству России.
«Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения», — подчеркнули в российском посольстве и добавили, что США «в очередной раз грубо нарушили» Венскую и двустороннюю консульскую конвенции.
В начале октября Мария Захарова рассказывала о том, что американцы «порылись в документах» генконсульства.
«Американцы не скрывают, что порылись в документах, которые остались в генконсульстве», — сказала она, подчеркнув, что консульские документы, согласно Венской конвенции, «неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого консульского учреждения».
Власти США объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско 31 августа. Это решение было принято в ответ на сокращениедипмиссии США в России до 455 человек.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.