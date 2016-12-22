Москва вручила США ноту протеста из-за архивов генконсульства

Россия передала США ноту протеста из-за нарушения положений международных конвенций о неприкосновенности консульских архивов. МИД ранее сообщал, что некоторые архивы генконсульства в Сан-Франциско осмотрели без согласия России

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

МИД России вручил ноту протеста посольству США в Москве, сообщила во время брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова (его прямая трансляция идет в Periscope российского дипломатического ведомства).

На этот шаг МИД пошел после того, как архивы Генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого по решению Вашингтона, были вывезены из здания дипломатического представительства частной транспортной компанией, без участия российских дипломатов.

«Некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты осмотру, они были перепакованы и вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании. В ответ на все эти действия США была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне», — сказала Мария Захарова

О том, что американские власти не дали российским дипломатам вывезти из здания генконсульства России в Сан-Франциско дипломатические архивы, сообщило 24 октября посольство России в США. Дипломатическое ведомство заявило, что американские власти «самостоятельно упаковали и вывезли в Вашингтон» консульские бумаги, после чего, в понедельник, 23 октября, передали архив посольству России.

«Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения», — подчеркнули в российском посольстве и добавили, что США «в очередной раз грубо нарушили» Венскую и двустороннюю консульскую конвенции.

В начале октября Мария Захарова рассказывала о том, что американцы «порылись в документах» генконсульства.

«Американцы не скрывают, что порылись в документах, которые остались в генконсульстве», — сказала она, подчеркнув, что консульские документы, согласно Венской конвенции, «неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого консульского учреждения».

Власти США объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско 31 августа. Это решение было принято в ответ на сокращениедипмиссии США в России до 455 человек.