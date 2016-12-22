В Кремле назвали обвинения России в покушении на Мосийчука русофобией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России «голословными» и ни на чем не основанными

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Обвинения в причастности российских спецслужб или главы Чечни Рамзана Кадырова к организации покушения на депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука стали очередным проявлением «захлестнувшей Украину и Киев русофобии», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как всегда — абсолютно не основанные ни на чем голословные истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и фактически всех, кто занимает хоть какие-то должности в Москве», — прокомментировал эти обвинения Песков (цитата по ТАСС).

Взрыв в Киеве произошел вечером в среду, 25 октября, на улице Мицкевича, у студии телеканала «Эспрессо». Когда из здания выходил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук вместе с охраной и политолог Виталий Бала, взорвался припаркованный у обочины мотоцикл.

В результате взрыва погибли охранник Мосийчука, сотрудник киевского полка полиции особого назначения Руслан Кушнир и проходивший мимо места взрыва отставной подполковник МВД Украины Михаил Мормиль. Ранения получили трое — в том числе сам Мосийчук и политолог Виталий Бала.

МВД Украины возбудило по факту взрыва уголовное дело по статье «Теракт». В тот же день советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что следствие рассматривает версию, согласно которой теракт организовали российские спецслужбы в рамках реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине на фоне акций протеста.

«Ответом украинских спецслужб и полиции на действия террористов, которые направляются из Российской Федерации, должны стать ещё более жесткий разведывательный и контрразведовательный режим, направленный на предупреждение попыток совершать убийства и теракты», — написал Геращенко на своей странице в сети Facebook.

О «российском следе» заявил телеканалу «112 Украина» и другой советник главы МВД Украины Иван Варченко.

«Я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика», — сказал Варченко, отметив, что в убийстве Мосийчука мог быть заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сам Мосийчук после операции передал СМИ заявление, в котором выразил уверенность в том, что заказчики покушения на него «сидят в Москве», но исполнителями теракта могли быть киевские агенты, в том числе и проникшие в «патриотическую среду».

«Совершив это покушение, злоумышленники ранили не просто народного депутата Мосийчука, они ранили зверя. Для них было бы лучше чтобы я умер. Ибо я не остановлюсь ни перед чем: лично вести следствие и выносить приговор по этому делу. Пока не могу раскрыть все детали покушения на меня. Уверен в том, что след московский, а исполнители — украинские», — написал 26 октября Мосийчук на своей странице в сети Facebook.

26 октября первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина», что следствие рассматривает несколько версий преступления.

«Первая версия, ее озвучил и сам господин Мосийчук, это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ. Об исполнителе мы будем разговаривать только тогда, когда установим преступников. Вторая версия — это политическая деятельность господина Мосийчука, его общественная позиция внутри нашего государства. И третья версия — покушение на убийство Мосийчука на личной почве», — сказал Кононенко, отметив, что правоохранители не исключают и того, что целью теракта мог быть не Мосийчук, а Бала или кто-то еще из посетителей телеканала «Эспрессо».