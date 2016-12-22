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Советник Авакова связал теракт в Киеве с Кадыровым
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Советник Авакова связал теракт в Киеве с Кадыровым
Политика, 11:02
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Советник Авакова связал теракт в Киеве с Кадыровым
По словам Ивана Варченко, в произошедшем взрыве в Киеве есть российский след, заинтересованным в произошедшем может быть глава Чечни. В Грозном такие слова сочли «полной чушью»
Фото: Sergii Kharchenko / NurPhoto / ZUMA Press / ТАСС

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что заказчиком покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука является Россия, среди заинтересованных в убийстве депутата лиц он назвал главу Чечни Рамзана Кадырова. Заявление Варченко прозвучало в эфире телеканала «112 Украина». 

«Заказчик один — РФ. Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы, в частности заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег», — заявил он. По мнению Варченко, сейчас достаточно доказательств, «чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика», хотя следствие должно разрабатывать и другие версии.

Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь от Радикальной партии Олега Ляшко заявил телеканалу, что видит в покушении на Мосийчука украинский след. Он отметил, что сомневается, что это произошло по политическим мотивам.

Телеканал отметил, что в 2014 году в интернете появилось видео, на котором Мосийчук расстреливает портрет Кадырова. Глава Чечни тогда назвал в эфире телеканала «Россия 24» украинского депутата «трусом и больным человеком». «Какой-то кукловод, который сидит в Европе, управляет им. Я думаю, его скоро убьют и потом скажут, что это сделал Кадыров», — сказал Кадыров. 

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в разговоре с РБК назвал «полной чушью» слова Варченко. «На такое высказывание мы не будем реагировать никак. А как реагировать на полную чушь? Это в их арсенале — чудачить. Вряд ли господин Мосийчук и все придуманные им покушения на самого себя стоят того, чтобы Рамзан Ахматович, и даже я, на это как-то реагировали. Думаю, что это очередная провокация c целью привлечь к себе внимание уважаемых людей», — заявил Умаров.

Вечером в среду, 25 октября, в Киеве прогремел взрыв, пострадал депутат Верховной рады от Радикальной партии Мосийчук. В пресс-службе Мосийчука назвали это покушением на депутата. В МВД, в свою очередь, признали произошедшее терактом.

Фото: Maria Zavialova / Reuters

Другой советник главы МВД, Антон Герщанко, заявил, что следствие рассматривает версию о причастности российских спецслужб к произошедшему. По этой версии, взрыв был совершен для «дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста», рассказал Геращенко.

Ляшко заявил, что теракт был «работой вражеских спецслужб». «Требую от наших спецслужб проведения тщательного расследования и обезвреживания диверсантов, действующих в Украине», — написал политик в своем Facebook. 

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина.
Теги: Киев , взрыв , Рамзан Кадыров , Игорь Мосийчук
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