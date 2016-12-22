В Совфеде заявили о намерении создать аэродромную сеть на Курилах

Вместе с созданием базы ВМФ на Курильских островах военные планируют организовать там сеть аэродромов. Эти работы начнутся уже в ближайшее время

Пассажиры в аэропорту Итуруп, Курильские острова (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Как рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в самое ближайшее время на Курильских островах начнутся работы по созданию базы ВМФ, которая сможет принимать любые корабли, сообщает агентство «РИА Новости».

Сенатор также заявил о планах восстановить на Курилах аэродромную сеть, которая также будет связана с базой ВМФ. Сроки проведения работ Клинцевич при этом не назвал. «Все идет строго по плану, без авральных рывков», — сказал он.

О намерении разместить часть сил Тихоокеанского флота на Курильских островах министр обороны Сергей Шойгу заявил в марте прошлого года. Тогда же он сообщил о планах разместить там береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и беспилотники нового поколения.

В феврале этого года Шойгу на слушаниях в Совете Федерации рассказал о размещении дивизии на Курильских островах. Это вызвало недовольство официального Токио, направившего Москве официальный протест. В Москве в свою очередь подчеркнули, что готовы обсудить этот вопрос с японским правительством, указав при этом на суверенное право России размещать свои войска на своей территории.

До 1945 года на курильском острове Матуа находилась военно-морская база Японии. На ней был и аэродром, который после войны и передачи острова СССР не использовался.