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Мариничев сообщил о запросе россиян на Сталина и смену «лайтового совка»
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Мариничев сообщил о запросе россиян на Сталина и смену «лайтового совка»
Политика, 14:30
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Мариничев сообщил о запросе россиян на Сталина и смену «лайтового совка»
Интернет-омбудсмен и член генсовета Партии роста Дмитрий Мариничев заказал исследование об отношении россиян к кандидатам на выборах президента. Опрос показал усталость от несменяемости власти и запрос на лидера типа Сталина
Дмитрий Мариничев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сталин и «лайтовый совок»

Институт социального маркетинга подготовил социологическое исследование «Оценка политического потенциала кандидата от бизнеса на пост президента РФ» (есть у РБК). Опрос сделан по заказу Дмитрия Мариничева, члена генсовета Партии роста и интернет-омбудсмена. Документ посвящен отношению россиян к тем политикам, которые заявили о намерениях баллотироваться в президенты в 2018 году. У россиян есть запрос на сменяемость власти, и во главе страны они хотели бы видеть «жестокого» лидера, говорится в исследовании. Также есть и запрос на бизнес-кандидата, хотя его нельзя назвать массовым, говорится в исследовании.

Согласно пресс-релизу, Мариничев официально презентует доклад на пресс-конференции в пятницу, 27 октября. В президиуме конференции заявлено участие председателя Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, и директора Троицкого инновационного кластера и президента фонда «Правовое государство» Евгения Тарло. Мероприятие привязано к участию Мариничева в праймериз Партии роста для определения кандидата в президенты. Помимо него, во внутрипартийных выборах участвуют председатель партии Борис Титов, его заместитель, депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева, бизнесмен Дмитрий Потапенко. В партии не исключали, что могут поддержать выдвижение действующего президента Владимира Путина.

«Жесткий» лидер мог бы бескомпромиссно бороться с коррупцией, сообщается в исследовании. Наиболее ярким прототипом его респонденты посчитали Иосифа Сталина. При этом другие опрошенные опасаются, что избрание такого лидера может привести к ограничению прав и свобод. Самого Мариничева этот запрос удивил и «даже шокировал». «Я думал, что времена, когда был запрос на жесткую руку, ушли, — сказал он РБК. — Это говорит только о том, что патронирование нашего общество чрезвычайно высоко». По мнению интернет-омбудсмена, у россиян «развивается вкус к самореализации», при котором не возникает необходимость «в жестком начальнике».

За последние годы отношение к Сталину на самом деле «немножко улучшилось» за последние годы, подтвердил РБК эксперт «Левада-центра» Денис Волков. «Сталин — действительно символ порядка, сильной руки, — отметил он. — Но с желанием сильной руки есть лукавство: люди считают, что она [нужна] для чиновников, для олигархов, а простых людей она гладить будет».

Авторы исследования заявили, что «все без исключения» участники опроса посчитали нынешнюю ситуацию в стране негативной. Они охарактеризовали ее как «печальную», «кризис», «неопределенность», «напряженность», «застой», «закисли» и «лайтовый совок». Критика касалась разбалансированности внутренней и внешней политики, которая приводит к снижению качества жизни населения, неравномерного развития центра и регионов, роли России как «сырьевого придатка». Респонденты оказались недовольны цензурой в интернете, запретом оппозиционных митингов и «законом Яровой». «У многих есть ощущение незримого давления властей на население», — говорится в исследовании.

Запрос на сменяемость

Большая часть опрошенных уверена, что выборы президента пройдут с предсказуемым исходом, и Путин будет переизбран на четвертый срок. Однако часть участников опроса охарактеризовали его стиль управления как «закручивание гаек» и заявили, что не замечают в России «верховенства права и закона, так же, как и социального патернализма государства». В августе на пресс-конференции члены Партии роста уже заявляли, что, по их мнению, победить действующего президента на выборах будет сложно, поэтому ему самому следует уйти с поста «с гордо поднятой головой».

У россиян есть запрос на «молодую кровь в политике». Но сторонники сменяемости власти не видят на политическом поле кандидатов, которые «могли бы быть равными по силе личностных качеств и харизматичности действующему президенту», говорится в исследовании. По мнению социолога Волкова, такая реакция естественна: «Когда спрашиваешь — все хотят сами выбирать». Но при этом на Путина этот запрос не распространяется, уверен он: у действующего президента «в два раза выше поддержка, чем была перед предыдущими выборами». ​

Помимо Путина, в числе потенциальных кандидатов были названы основатели крупных партий — Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский («Яблоко»). Респонденты не исключили участие в мартовских выборах и министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. «Однако, если Лавров и Шойгу имеют реальные шансы побороться за высший пост в стране, то у Навального и Ходорковского, судя по высказываниям, они близки к нулю», — сообщается в исследовании.

Навальный, по мнению некоторых респондентов, способен внести изменения в существующую ситуацию в стране. Но ​опрошенные допустили, что эту роль может сыграть не он, а «какой-то оппозиционер», не являющийся представителем «путинской системы».

Телеведущая Ксения Собчак, которая 18 октября заявила о намерении участвовать в президентских выборах, в исследовании не упоминается. По словам Мариничева, он не готов оценивать ее выдвижение. «Любые мои оценки будут говорить о том, что я воспринимаю влияние [других кандидатов] серьезно и они имеют для меня важность, а [в случае с Собчак ]это не так», — отметил он.

Помимо них, в числе кандидатов на президентский пост участники опроса называли премьера Дмитрия Медведева, его заместителя Дмитрия Рогозина, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя Думы Вячеслава Володина.

Бизнес-кандидат

Запрос на кандидата от бизнеса у россиян есть, но он не является массовым, отмечается в опросе. Претензии к такому кандидату связаны с тем, что он не будет массовым, а будет выражать интересы только небольшой части населения. Опрошенные готовы отдать предпочтение представителю бизнес-кругов только в том случае, если у него будет политический и общественный опыт.

Поддержать представителя бизнеса готова небольшая, наиболее прогрессивная часть населения, рассказал РБК Мариничев. «Когда бизнесмен придумывает новый продукт — например, iPhone или персональный компьютер — у людей тоже нет на него запроса, пока они его не попробуют», — отметил он. По мнению Мариничева, за бизнес-кандидата готова проголосовать «та часть населения, которая [находится] в тренде». Благодаря помощи представителя бизнеса запросы этих россиян «могут превратиться из ожиданий в требования со стороны всего электорального поля», заявил он.

За бизнес-кандидата действительно действительно готова выступить небольшая часть населения, прежде всего — жители крупных городов, согласился с ним социолог Волков. «Для избирателей это тот человек, который сам себя сделал, у которого есть опыт и идеи, — рассказал он РБК. — Но есть и мнение, что бизнесмены — это люди, которые заботятся только о своих интересах».

«Насчет бизнес-кандидата тут не так однозначно, — добавил социолог Левада-центра Степан Гончаров. — У четверти-трети есть запрос на смену власти, но реальной альтернативы даже критически настроенные люди не видят. Нужен человек с опытом работы — от бизнеса или власти не так важно, если у него есть управленческий бэкграунд. Главное, чтобы не было клейма олигарха из 90-х или либерала из 90-х».

Для Партии роста участие в грядущих президентских выборах — вопрос дальнейшего будущего, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «Проект провалился и сейчас президентская кампания — единственный для них способ напомнить о себе, не более, — рассуждает он. — Спонсоры в партию не вкладываются, бизнес-сообщество к проекту Титова равнодушно». По мнению эксперта, «оппозиционный крен» партии и критика Путина — попытка предложить «хоть какую-то идеологию и привлечь к себе внимание».

Авторы: Евгения Кузнецова, Мария Макутина.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Борис Титов , Дмитрий Мариничев , «Партия роста»
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