В Иракском Курдистане заявили о победе сторонников независимости

Глава правительства курдской автономии призвал Багдад вступить в диалог с регионом и уважать «волю миллионов». По предварительным данным, за независимость Иракского Курдистана проголосовали более 90% избирателей

Масуд Барзани (Фото: Azad Lashkari / Reuters)

Президент регионального правительства Курдистана в Ираке Масуд Барзани заявил, что на прошедшем референдуме победу одержали сторонники независимости региона, передает Reuters. Барзани выступил с обращением по местному телевидению.

Он призвал правительство Ирака вступить с курдским правительством в «серьезный диалог» вместо того, чтобы «угрожать».

«Возможно, нам предстоит столкнуться со многими трудностями, но мы сможем их преодолеть», — приводит агентство слова Барзани. Он также призвал мировые державы с уважением отнестись к «воле миллионов», проголосовавших на референдуме.

По данным курдского портала Rudaw, по состоянию на 21:15 мск по итогам подсчета 3,4 млн бюллетеней побеждают сторонники независимости: 91,83 против 8,17%. Всего в курдских регионах страны проживают около 4,6 млн человек. Окончательные результаты курдское правительство намерено огласить в среду, 27 сентября.

Референдум состоялся в понедельник, 25 сентября, на некоторых участках голосование было продлено на час. Жителям Иракского Курдистана предстояло ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы эта территория стала независимым государством.

В Багдаде отказались вести переговоры с курдским правительством по результатам «неконституционного» референдума, передало Reuters слова премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади.

В Турции, на территории которой также проживают курды, пригрозили Иракскому Курдистану санкциями. Отложить референдум иракских курдов призывали и в Белом доме: в США заявили, что проведение голосования отвлечет власти Ирака от борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», а также дестабилизирует ситуацию в регионе.

Москва выступает за сохранение территориальной целостности Ирака, это важно для стабильности и безопасности всего Ближневосточного региона, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.