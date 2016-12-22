США ввели санкции против представителей банков Северной Кореи в России

В расширенный санкционный список США против КНДР попали представители северокорейских банков в России, Китае, Ливии и ОАЭ, сообщили в Минфине США. Всего новые ограничения коснулись восьми кредитных организаций КНДР и 26 человек

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Минфин США принял новый пакет санкции в отношении восьми северокорейских банков и 26 человек, которые по данным представителей американского ведомства, были связаны с «финансовыми сетями» КНДР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Ограничения, как уточнили в Минфине, коснулись граждан Северной Кореи, которые выступают в качестве представителей северокорейских банков на территориях Китая, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В черный список США в том числе попали работающий во Владивостоке представитель Foreign Trade Bank Чу Хёйк, находящиеся в Москве представитель Korea Unification Development Bank Ри Ун-Сонг и пресс-секретарь Korea Kumgang Group Bank Цзи Сан Цзюнь.

Также санкции были введены против банков Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd и Ryugyong Commercial Bank.

Подобные меры, по информации министерства, Вашингтон принял «в ответ на продолжающуюся разработку Пхеньяном оружия массового уничтожения и продолжающиеся нарушения резолюций Совета Безопасности ООН». Санкции, как надеются в США, «еще больше нарушат доступ КНДР к международной финансовой системе».

«Мы ориентируемся на северокорейские банки и финансовых посредников, выступающих в качестве представителей для северокорейских банков по всему миру», — прокомментировал введение новых ограничений министр финансов США Стивен Мнучин. «Это еще раз подтверждает нашу стратегию полностью изолировать Северную Корею [от международной финансовой системы], чтобы достичь наших целей по миру и денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнул он.

Новый пакет санкций, как добавил глава ведомства, «согласуется с резолюциями Совета Безопасности ООН» и является «дополнением» к одобренным 11 сентября Совбезом санкциям.​

Тогда после успешного испытания КНДР водородной бомбы, представители международной организации «единогласно» приняли резолюцию, согласно которой странам было запрещено импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты. Помимо этого, документ ограничил импорт нефти в Северную Корею и запретил экспорт из страны текстильной продукции.

Позже, 21 сентября, санкции против Северной Кореи и стран, которые ведут с ней бизнес, приняли США. Документ ввел 180-дневный запрет на посещение Штатов для самолетов и судов, побывавших перед тем в КНДР.