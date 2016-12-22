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РВСН провели учения по прорыву системы ПРО баллистической ракетой
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РВСН провели учения по прорыву системы ПРО баллистической ракетой
Политика, 19:55
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РВСН провели учения по прорыву системы ПРО баллистической ракетой
В Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», сообщили в Минобороны. Ракета с полигона «Капустин Яр» поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане
Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». 1997 год (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Ракетные войска стратегического назначения провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом со ссылкой на заявление Минобороны пишет «РИА Новости».

Запуск ракеты, как уточнили в министерстве, был произведен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. «Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — пояснили в ведомстве. Учебная боевая часть ракеты «с заданной точностью поразила условную цель» в Казахстане на полигоне «Сары-Шаган».

Во время испытаний отрабатывались условия прорыва противоракетной обороны потенциального противника. С помощью оборудования военным удалось получить данные о параметрах и обстановке «формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет» во время преодоления ПРО.

Эти данные будут использовать для разработки «эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет», подчеркнули в Минобороны.​

Ранее испытания ракеты РС-12М «Тополь» военные провели в октябре прошлого года. Ракета, согласно данным Минобороны, была запущена с космодрома «Плесецк». Тогда учебная боевая часть РС-12М «Тополь» поразила условную цель на полигоне на Камчатке. До этого, в ноябре 2015 года, «Тополь», запущенный из «Капустиного Яра», также достиг цели на полигоне в Казахстане.

Последние же испытания межконтинентальной баллистической ракеты Минобороны совершило 12 сентября. ​С космодрома «Плесецк» в Архангельской области Ракетные войска стратегического назначения тогда запустили МБР РС-24 «Ярс» шахтного базирования. Основной целью пуска, по данным министерства, была проверка надежности партии ракет такого же класса, что и «Ярс».

Разработка первого советского стратегического мобильного комплекса РС-12М «Тополь» с трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой, пригодной для размещения на самоходном автомобильном шасси началась в июне 1977 года. Ею тогда занялся Московский институт теплотехники под руководством главного конструктора Александра Надирадзе. После его смерти работу над комплексом продолжили под руководством конструктора Бориса Лагутина.

Подвижную пусковую установку на колесном шасси тогда разработало ЦКБ «Титан» при Волгоградском заводе «Баррикады». Сама ракета была изготовлена Воткинским машиностроительным заводом в Удмуртии. РС-12М представляет собой ракету подвижного грунтового базирования, что значительно повышает ее «живучесть» в условиях ведения боевых действий.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Минобороны , Астраханская область , испытания , баллистическая ракета
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