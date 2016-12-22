Украину назвали «ключевым элементом» схемы поставок оружия в Африку

По данным Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP), украинские компании выступают посредниками по продаже в Уганду, Чад и другие страны Африки оружия, произведенного в странах Восточной Европы

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За последние годы Украина превратилась в «ключевой элемент» своеобразной «прачечной», через которую оружие из государств Евросоюза поставляется в страны Африки, говорится в докладе Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP).

Эксперты организации отмечают, что власти ЕС жестко ограничивают экспорт оружия в ряд регионов мира, однако Украина в Евросоюз не входит, а ее законодательство устроено так, что торговцы оружием получают возможность скрыть его происхождение и то, кто именно является истинным покупателем.

В качестве примера OCCRP приводит сделку, в рамках которой украинская компания «Техимпекс», имеющая право закупать в Польше запчасти для бронемашин, приобрела якобы для собственных нужд у польской компании Army Trade несколько десятков разобранных бронемашин BRDM-2 (БРДМ-2 разработаны в СССР, производились по лицензии в Польше, где до сих пор выпускают модернизированную версию бронемашины).

По условиям сделки «Техимпекс» не должна была перепродавать полученные в декабре 2015 года бронемашины. Однако уже через несколько месяцев «Техимпекс» и подконтрольная государству компания «Укринмаш» продали 45 бронемашин (через посредника из ОАЭ) в Уганду, выручив за них $4,19 млн.

«Иначе говоря, так же, как грязные деньги, прошедшие через ряд счетов, машины были «отмыты», чтобы скрыть их происхождение, маршрут и пункт назначения», — говорится в отчете OCCRP.

В документе подчеркивается, что Уганда служит транзитным пунктом, откуда оружие переправляется в соседний с ней Южный Судан, где уже не первый год продолжается гражданская война, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Поставки оружия в Южный Судан запрещены властями ЕС.

Представители ЕС в Уганде в ответ на запрос OCCRP сообщили, что экспертами выявлено множество случаев, когда оружие, доставленное в Уганду, впоследствии переправлялось в Южный Судан.

Владелец Army Trade Кржиштоф Йозвик подтвердил OCCRP, что заключал сделку с «Техимпекс», пояснив, что в ее рамках украинская компания получила корпуса, башни и двигатели, из которых вполне могли быть собраны бронемашины.

В то же время Йозвик заверил, что ничего не знал о планах перепродажи бронемашин в третьи страны. «Я думал, что машины предназначены для украинских военных», — отметил Йозвик.

Сделка с польскими бронемашинами, по данным OCCRP, была далеко не единственным случаем перепродажи украинскими компаниями вооружений из ЕС в страны Африки и Азии. Оказавшиеся в распоряжении OCCRP документы свидетельствуют, что «Техимпекс» неоднократно перепродавала оружие и запчасти к военной технике из Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговины в Эфиопию, Чад, Уганду и другие страны.

Всего, по данным OCCRP, только в 2015–2016 годах украинская компания «Техимпекс» заключила как минимум 26 сделок на поставку оружия общей стоимостью около $29,5 млн.

Накануне, 25 сентября, международная правозащитная организация Amnesty International также сообщила о том, что Украина причастна к поставкам вооружения в Южный Судан. Согласно данным правозащитников, посредником в крупных сделках с оружием, несмотря на экспортный контроль Великобритании, запрещающий участие в поставках вооружения Южному Судану, являлась британская S-Profit Ltd.