Дмитрий Козак предрек новые отставки губернаторов

Несколько руководителей регионов могут в ближайшее время подать в отставку, сказал вице-премьер. Источники РБК сообщали о возможной отставке десяти губернаторов, свои должности уже покинули главы Самарской и Нижегородской областей

Дмитрий Козак (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Власти проводят оценку эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти в субъектах России. По итогам такого исследования могут состояться новые отставки, рассказал зампред правительства Дмитрий Козак, передает «Интерфакс». Но губернаторы сами принимают решение о том, продолжать ли им работать, уточнил он.

«Идет оценка эффективности работы органов исполнительной власти субъектов РФ. Вероятно, что к таким выводам (о кадровых перестановках. — РБК) в результате этой оценки руководители регионов могут прийти», — заявил вице-премьер.

«Я думаю, что их будет несколько», — добавил Козак.

Близкие к Кремлю источники и чиновники федерального уровня рассказали в начале сентября РБК, что осенью могут быть сменены главы десяти регионов. Власти по итогам голосования на губернаторских выборах увидели «запрос на обновление» со стороны населения, пояснили собеседники. Один из них отметил, что отставок планируется «много». Конкретные регионы источники РБК назвать отказались.

Позднее четыре близких к Кремлю источника сообщили, что должность главы Нижегородской области оставит Валерий Шанцев. Два собеседника отметили, что к отставке привел конфликт в региональных элитах. Владимир Путин принял отставку Шанцева 26 сентября, временно исполняющим его обязанности назначен первый замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин.

Никитин заявил в интервью РБК, что новость о назначении была для него неожиданной. Он также рассказал, что на встрече с Путиным вопрос президентских выборов 2018 года не обсуждался, но назвал очевидной задачу провести их «на высочайшем уровне», «легитимно» и «без нарушений».

За день до этого Путин принял отставку другого губернатора, Николая Меркушкина, возглавлявшего Самарскую область. Он стал спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио главы Самарской области был назначен бывший мэр Самары Дмитрий Азаров.

Он тоже рассказал РБК, что разговора с Путиным о будущих президентских выборах во время аудиенции перед назначением не было.