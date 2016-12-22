Путин попросил нового главу Нижегородской области подготовиться к ЧМ-2018

В ходе встречи с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным Владимир Путин поставил перед ним задачу подготовить регион к ЧМ-2018. Они также обсудили долгосрочные задачи властей региона

Глеб Никитин (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Президент Владимир Путин после назначения Глеба Никитина главой Нижегородской области поставил перед ним задачу достойно провести в области игры чемпионата мира по футболу-2018. Об этом Никитин рассказал в интервью РБК.

«Стоит задача по проведению чемпионата мира [по футболу в 2018 году]», — пояснил новый глава региона. Подготовка к чемпионату и к президентским выборам — это «очевидные задачи завтрашнего дня». При этом сам президент не ставил перед ним конкретных задач, связанных с выборами, пояснил РБК Никитин.

В 2018 году несколько матчей чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Его строительство началось в 2014 году, общая стоимость проекта составляет 17 млрд руб.

Накануне об аналогичных задачах, которые были поставлены перед ним, рассказал РБК назначенный исполняющим обязанности главы Самарской области Дмитрий Азаров.

После своего назначения Никитин намерен первым делом встретиться с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, рассказал и.о. губернатора РБК. Также он будет встречаться с главами городов региона и руководителями местных общественных организаций. Перед Никитиным стоят задачи «общественно-политической консолидации и подготовки бюджета».

В ближайших планах чиновника — знакомство с командой его предшественника, Валерия Шанцева. Менять ее Никитин не планирует, заявил он РБК.

​26 сентября Путин отправил Шанцева в отставку по собственному желанию губернатора и назначил Никитина на его место. Причинами отставки источники РБК называли возраст Шанцева (ему 70 лет) и внутриэлитные конфликты в области, которые он не сумел разрешить.