Эрдоган пригрозил голодом Иракскому Курдистану

Президент Турции выступил с угрозами в адрес Иракского Курдистана в ответ на проведение референдума о независимости этой автономии. Он обвинил курдского лидера в предательстве и усомнился в способности Израиля помочь курдам

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: imago / Xinhua / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Иракскому Курдистану голодом и нефтяным эмбарго в ответ на состоявшийся в понедельник, 25 сентября, референдум об отделении автономии от Ирака, сообщило агентство Reuters. «Они окажутся в беде, как только мы начнем применять санкции. Конец наступит, когда мы перекроем нефтяной вентиль. Все доходы на этом прекратятся, и им нечего будет есть, как только наши грузовики перестанут ездить в Северный Ирак», — заявил турецкий лидер, выступая в Анкаре перед преподавателями учебных заведений по случаю начала учебного года.

Эрдоган также подчеркнул, что поддержавший референдум Израиль не сможет помочь курдам, если соседние государства устроят Иракскому Курдистану экономическую блокаду: «Как Израиль будет им что-то поставлять? Пожалуйста, пусть попробует...» Президент Турции усомнился в том, что поддержка Израиля поможет курдам получить свое государство — он напомнил про Косово, которое так и не стало государством, хотя его признали, как выразился Эрдоган, «десятки стран».

Президент Турции еще раз напомнил, что Анкара готова ввести против автономии санкции как в экономической, так и военной сферах. «У нас много вариантов, и все они рассматриваются», — заявил он. Тем не менее турецкий лидер подчеркнул, что Анкара все же стремится решить проблему «в мирном ключе», и выразил надежду на то, что Турции не придется применять ограничительные меры в отношении Иракского Курдистана.

Эрдоган обвинил президента Регионального правительства Курдистана Масуда Барзани в предательстве, так как он решил провести референдум «без каких-либо консультаций». «До самого последнего момента мы не ожидали, что Барзани допустит такую ​​ошибку, как проведение референдума. Видимо, мы заблуждались», — подытожил он.

Референдум о независимости Курдистана состоялся, несмотря на резкую критику со стороны центральных властей Ирака и соседних Турции и Ирана. Официальные результаты плебисцита еще не опубликованы, ожидается, что они будут оглашены в четверг. Всего в регионе проголосовали 3,3 млн человек из 4,6 млн, обладающих правом голоса, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на Высшую независимую комиссию по проведению референдума. В автономии проживают 5,5 млн человек. Итоги подсчета 282 тыс. бюллетеней (8,5% голосов) показали, что 95% проголосовавших высказались за отделение от Ирака. Предварительно явка оценивается в почти 72%. ​В день голосования, 25 сентября, Эрдоган уже угрожал ввести санкции и перекрыть нефтепровод, связывающий Северный Ирак и Турцию. Президент Турции назвал плебисцит «сепаратистским» и неприемлемым и напомнил, что Турция не признает его результаты, которые «ставят под угрозу мир и стабильность не только в Ираке, но и во всем регионе».

Тегеран также расценил действия правительства Курдистана как «неправомерные» и «подрывающие суверенитет и национальную целостность Ирака». По требованию Багдада иранские власти заблокировали участок границы с курдской автономией и закрыли воздушное пространство в приграничных территориях, отменив все рейсы в курдские города Сулеймания и Эрбиль.



Против инициативы иракских курдов также выступили все арабские государства и некоторые западные страны, в том числе США. И только Израиль поддержал право курдов на самоопределение. Россия по курдской проблеме сохраняет нейтралитет — министр иностранных дел Сергей Лавров, в частности, заявлял, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака и призывает решить внутрииракский конфликт с помощью диалога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заявил журналистам, что Россия считает «сохранение территориальной целостности государства важным для поддержания стабильности и безопасности в регионе».